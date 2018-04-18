Смотрим выше: 9 идей для функционального использования пространства под потолком

1. Спальное место

Идея, которая выручает многих владельцев крошечных студий и малогабаритных «однушек». Спальное место под потолком помогает выгадать несколько дополнительных квадратных метров для жизни и отделить приватную зону квартиры от общественной. Идея годится не только для размещения основной спальни, но и для организации дополнительного спального места (к примеру, на случай приезда гостей).

Фото: Instagram upside.down.home

Если в квартире довольно высокие потолки, реализовать такой дизайнерский ход будет гораздо проще. Однако и при низких потолках есть эффективные способы воплотить идею в жизнь: например, приподнять спальное место на максимально возможный уровень, а пространство под ним задействовать как гардеробную или игровую зону для ребенка.

Фото: Instagram interiors.homeandwood

2. Игровая зона

Впрочем, можно сделать наоборот — разместить под потолком игровую зону для детей (кто из нас не мечтал в детстве о «домике на дереве»?). Конечно, вариант подходит только для ребят, которые уже достаточно подросли для того, чтобы забираться повыше.

Фото: Instagram 3.little.crowns

3. Домашняя библиотека

Любителям читать постоянно приходится выискивать в квартире все новые места для размещения домашней библиотеки. Как насчет книжных полок под самым потолком? Размещать регулярно перечитываемые издания там, разумеется, не стоит, но те книги, которые не требуются вам слишком часто, вполне могут расположиться повыше.

Фото: Instagram bookgeekchic

Таким же образом можно хранить не только книги, но и CD и DVD диски, грампластинки и личные мини-коллекции.

Фото: Instagram entrancemakleri

4. Хранение в спальне

Некоторые спальни настолько малы, что в них не хватает места даже для прикроватных тумбочек, не говоря уж про платяном шкафе. В этом случае пространство под потолком можно задействовать для размещения системы хранения. Подберите мебель в цвет стен — и она зрительно практически растворится в обстановке, не утяжеляя ее.

Фото: Instagram cotemaison

5. Дополнительное хранение в квартире

Если над вашими шкафами, стеллажами, кухонным гарнитуром или холодильником имеется свободное пространство, его можно задействовать для дополнительного хранения. В этом помогут коробки, корзины, контейнеры и органайзеры. А стильные модели станут еще и декоративным элементом, добавив обстановке изюминку.

Фото: Instagram sarahcampbell1369

6. Декоративные аксессуары

Пространство над шкафами и стеллажами можно задействовать не только для практических, но и для декоративных целей: например, разместив там вазы, статуэтки, картины в рамах.

А можно совместить приятное с полезным: скажем, стильный винтажный чемодан и украсит интерьер, и вместит немало сезонных вещей.

Фото: Instagram entrancemakleri

7. Комнатные цветы

Под потолком могут разместиться и домашние растения: как на шкафах, так и в подвесных кашпо. Отличная идея для дополнительного «озеленения» интерьера. Комнатные цветы, кстати, не только улучшают микроклимат в квартире, но и придают обстановке уюта.

Фото: Instagram entrancemakleri

8. Мебель до потолка

Не самая смелая, но, пожалуй, наиболее практичная идея использования места под потолком — это организация систем хранения во всю высоту помещения. Разместив таким образом кухонный гарнитур, шкафы и стеллажи, вы не только эффективно задействуете имеющееся пространство, но и визуально приподымете потолок.

Фото: Instagram monitacheungdesign

9. Полуэтаж

Если вы счастливый обладатель квартиры с высокими потолками, подумайте об организации дополнительного полуэтажа. На втором уровне можно разместить спальню, детскую или, скажем, домашний мини-офис. Почему бы не выгадать еще немного места, чтобы задействовать пространство под потолком с максимальной пользой?

Фото: Instagram entrancemakleri