Ещё
Дом в стиле американская классика: интерьер, построенный на нюансах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дом в стиле американская классика: интерьер, построенный на нюансах 

Salon.ru 3 часа назад
Фото: Salon.ru
Заказчики, хорошо знакомые с проектами архитекторов Ирины Мавродиевой и Артура Гога, знали, что несомненно найдут понимание у архитекторов, которые спроектировали множество интерьеров в стиле, который им так нравится. С первых же бесед наметилась генеральная линия, стало ясно, в какую сторону двигаться, — лёгкая, благородная американская классика легла в основу проекта.
«Мы сразу же нашли общий язык, — вспоминает Ирина, — я стала рассказывать заказчице о коллекции Томаса Физанта для фабрики BAKER. Мне очень нравятся его работы как декоратора и как предметного дизайнера. Он умеет превращать простые, привычные вещи в абсолютное совершенство. Его мебель выглядит аристократично, она комфортная, элегантная, прекрасно уживается с предметами в другом стиле — можно сочетать, создавать неожиданные комбинации. Моим словам заказчица совсем не удивилась, она сама большая поклонница творчества дизайнера. Так началось наше сотрудничество».
Современная архитектура дома не помешала планировочному процессу. Скорее наоборот, архитекторы следовали логике существовавшего пространства — дом сам диктовал те или иные решения. Первый этаж организован по принципу открытого, перетекающего пространства. Прихожая, гостиная, кухня, столовая, каминная зона связаны между собой, а единственный зонирующий элемент — лестница, установленная в центре.
«Архитектура дома довольно динамичная, никакой симметрии, но нам это было на руку, — замечает Ирина. — Планировка получалась далеко не классической, да мы этого и не хотели, зато элегантной, гармоничной и очень комфортной. Всё просматривается, никаких видимых преград, отовсюду видны окна, окружающий пейзаж. Ты действительно ощущаешь себя за городом, живёшь в гармонии с природой, сохраняется связь интерьера и экстерьера — то, ради чего, собственно, и существует загородный дом».
Ухоженный газон, вековые сосны на участке, отсутствие ярких красок — лаконичный подмосковный пейзаж. Точно так же лаконично и сдержанно архитекторы оформили интерьер. «Секрет этого элегантного интерьера кроется в деталях, — поясняет Ирина. — Никакого блеска и позолоты, рюшей и вычурной лепнины — всё очень тонко, построено на нюансах, интеллигентно и продумано до мелочей. К сожалению, фотографии не передают тех ощущений, которые испытываешь в доме. Качественные, дорогие, тактильно приятные материалы: потрясающий текстиль (шерсть с шёлком от ZIMMER+ROHDE, кашемир от LORO PIANA, бархат от DEDAR, атлас от RUBELLI); натуральный мрамор, дерево, стекло, латунь — всё настолько приятно на ощупь! Тончайшие складки штор, приятные глазу изгибы мебели, мягкие переходы цвета, полутона, выверенные линии, пропорции… Словом, не кричащая и бьющая в глаза роскошь, а роскошь интеллигентная, благородная, сдержанная».
Ирина Мавродиева отмечает: «Современный интерьер, и классический в том числе, движется в сторону разнообразия стилистических направлений. Интерьер становится отражением внутреннего мира заказчика, который много чего видел, много где бывал. Так сложилось, что мы работаем в разных стилях и, понимая принципы формирования того или иного интерьера, начинаем легко смешивать, искать, экспериментировать, тем более что каждый год появляются новые тенденции, не реагировать на это просто невозможно, но только так можно создать индивидуальный, авторский интерьер».
Salon.ru: последние новости
25 идеальных кроватей в разных стилях Интерьер, стилизованный под квартиру начала ХХ века Интерьер ресторана в духе «Игры престолов»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников11
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст6
Снимки Тарасова с женой считают показухой2
Седокова пришла на вручение премии в занавеске16
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение