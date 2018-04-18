Дом в стиле американская классика: интерьер, построенный на нюансах

Заказчики, хорошо знакомые с проектами архитекторов Ирины Мавродиевой и Артура Гога, знали, что несомненно найдут понимание у архитекторов, которые спроектировали множество интерьеров в стиле, который им так нравится. С первых же бесед наметилась генеральная линия, стало ясно, в какую сторону двигаться, — лёгкая, благородная американская классика легла в основу проекта.

«Мы сразу же нашли общий язык, — вспоминает Ирина, — я стала рассказывать заказчице о коллекции Томаса Физанта для фабрики BAKER. Мне очень нравятся его работы как декоратора и как предметного дизайнера. Он умеет превращать простые, привычные вещи в абсолютное совершенство. Его мебель выглядит аристократично, она комфортная, элегантная, прекрасно уживается с предметами в другом стиле — можно сочетать, создавать неожиданные комбинации. Моим словам заказчица совсем не удивилась, она сама большая поклонница творчества дизайнера. Так началось наше сотрудничество».

Современная архитектура дома не помешала планировочному процессу. Скорее наоборот, архитекторы следовали логике существовавшего пространства — дом сам диктовал те или иные решения. Первый этаж организован по принципу открытого, перетекающего пространства. Прихожая, гостиная, кухня, столовая, каминная зона связаны между собой, а единственный зонирующий элемент — лестница, установленная в центре.

«Архитектура дома довольно динамичная, никакой симметрии, но нам это было на руку, — замечает Ирина. — Планировка получалась далеко не классической, да мы этого и не хотели, зато элегантной, гармоничной и очень комфортной. Всё просматривается, никаких видимых преград, отовсюду видны окна, окружающий пейзаж. Ты действительно ощущаешь себя за городом, живёшь в гармонии с природой, сохраняется связь интерьера и экстерьера — то, ради чего, собственно, и существует загородный дом».

Ухоженный газон, вековые сосны на участке, отсутствие ярких красок — лаконичный подмосковный пейзаж. Точно так же лаконично и сдержанно архитекторы оформили интерьер. «Секрет этого элегантного интерьера кроется в деталях, — поясняет Ирина. — Никакого блеска и позолоты, рюшей и вычурной лепнины — всё очень тонко, построено на нюансах, интеллигентно и продумано до мелочей. К сожалению, фотографии не передают тех ощущений, которые испытываешь в доме. Качественные, дорогие, тактильно приятные материалы: потрясающий текстиль (шерсть с шёлком от ZIMMER+ROHDE, кашемир от LORO PIANA, бархат от DEDAR, атлас от RUBELLI); натуральный мрамор, дерево, стекло, латунь — всё настолько приятно на ощупь! Тончайшие складки штор, приятные глазу изгибы мебели, мягкие переходы цвета, полутона, выверенные линии, пропорции… Словом, не кричащая и бьющая в глаза роскошь, а роскошь интеллигентная, благородная, сдержанная».

Ирина Мавродиева отмечает: «Современный интерьер, и классический в том числе, движется в сторону разнообразия стилистических направлений. Интерьер становится отражением внутреннего мира заказчика, который много чего видел, много где бывал. Так сложилось, что мы работаем в разных стилях и, понимая принципы формирования того или иного интерьера, начинаем легко смешивать, искать, экспериментировать, тем более что каждый год появляются новые тенденции, не реагировать на это просто невозможно, но только так можно создать индивидуальный, авторский интерьер».