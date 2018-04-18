Ещё
Louis Vuitton показали коллекцию небольших предметов интерьера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Louis Vuitton показали коллекцию небольших предметов интерьера 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Louis Vuitton в рамках своей интерьерной коллекции Objets Nomades показали серию небольших предметов для дома Les Petits Nomades. Objets Nomades впервые была представлена в 2012 году, и включает в себя мебель и крупные объекты, а в превую коллекцию Les Petits Nomades вошли вазы, настольные зеркала и декоративные предметы из кожи. Объекты создали дизайнеры Умберто и Фернандо Кампана, Ателье Oï, Патрисия Уркиола и Марсель Вандерс. Коллекция Les Petits Nomades и новые объекты Objets Nomades будут представлена ​​на салоне Fuori во время недели дизайна в Милане с 18 по 22 апреля.
The Blueprint: последние новости
Беа Окерлунд и A.F. Vandevorst выпустили коллекцию футболок Джонатан Андерсон выпустил интерьерную коллекцию для Loewe Модные знаменитости рассказывают о сумках в новом подкасте Chanel
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников7
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии71
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст5
Снимки Тарасова с женой считают показухой2
Седокова пришла на вручение премии в занавеске16
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение