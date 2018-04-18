Louis Vuitton показали коллекцию небольших предметов интерьера 

Louis Vuitton в рамках своей интерьерной коллекции Objets Nomades показали серию небольших предметов для дома Les Petits Nomades. Objets Nomades впервые была представлена в 2012 году, и включает в себя мебель и крупные объекты, а в превую коллекцию Les Petits Nomades вошли вазы, настольные зеркала и декоративные предметы из кожи. Объекты создали дизайнеры Умберто и Фернандо Кампана, Ателье Oï, Патрисия Уркиола и Марсель Вандерс. Коллекция Les Petits Nomades и новые объекты Objets Nomades будут представлена на салоне Fuori во время недели дизайна в Милане с 18 по 22 апреля.