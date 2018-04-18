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Мебель превратили в кочевые объекты
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Мебель превратили в кочевые объекты 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Французский дом Louis Vuitton представил во время выставки дизайна Salone del Mobile новые предметы в коллекции Objets Nomades («Кочевые объекты»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Милана.
Коллекция уникальных предметов для путешественников впервые была представлена в 2012 году. В международный коллектив дизайнеров, работающих над коллекцией, в 2018 году вошел новый участник Андре Фу (Andre Fu). Кроме него, «кочевые объекты» создают дизайнеры Патрисия Уркиола, Марсель Вандерс, Nendo, Маартен Баас, Atelier Oï, Индия Мадави, Токудзин Есиока и другие.
Всего французский дом представил в 2018 году 27 новых объектов: как совершенно новых предметов, так и обновленных версий уже существующих. Среди новинок — зеркала Diamond Mirror от Марселя Вандерса и двойное кресло Ribbon Dance от Андре Фу. Коллекцию по традиции представили как художественную инсталляцию в старинном палаццо в центре Милана, на корсо Венеция.
Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин.
Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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