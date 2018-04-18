22 идеи для хранения рядом с кроватью

1. Деревянные комоды в морском стиле

В этой спальне роль прикроватных тумбочек выполняют массивные комоды из грубого дерева. Интерьер напоминает о классике, но с нотками морского стиля, которые вносят именно комоды. Вариант скорее для просторных спален в частных домах и коттеджах.

Фото: Instagram lennarhomes

2. Металлическая тумбочка с узором

Круглая металлическая тумбочка с узорами, кажется, случайно оказалась в этой спальне. Но мы так не считаем. Именно она вносит легкий шик и эклектику в минималистичную комнату.

Фото: Instagram simplestyleco

3. Тумба для прихожей или коридора

Мы привыкли видеть подобные тумбочки в прихожих и коридорах: в ящиках удобно хранить ключи и мелочи, а на нижней полке — обувь. Попробуйте поставить похожую тумбу в спальню — это будет выглядеть стильно.

Фото: Instagram organizecleandecorate

4. Плетеный пуф-тумбочка

Такой пуф можно использовать как столик для хранения или место для сидения — на ваше усмотрение. В этой нежной спальне он выполняет первую роль, и отлично с ней справляется.

Фото: Instagram liketoknow.it.home

5. Бархатный пуф с подносом

Еще один вариант превращения пуфа в столик для хранения. Мягкая поверхность бархатного пуфа не позволила бы положить на него что-то тяжелее книги. Но с подносом это поправимо.

Фото: Instagram comedowntothewoods

6. Венский стул

Этот пример доказывает, что на прикроватные тумбочки вообще необязательно тратиться — поставьте стильный стул, который подходит интерьеру комнаты, и храните там нужные мелочи. В этом случае выбран венский стул нежно-розового цвета, который сочетается с подушкой на кровати.

Фото: Instagram the_house_that_jen_built

7. Подвесной столик с ящиком

Он может выполнять роль не только прикроватной тумбочки, но и рабочего места, и даже туалетного столика. Другие интересные примеры туалетных столиков в разных стилях мы уже показывали.

Фото: Instagram kamarmungil

8. Тумбочка в стиле mid-century модерн

Сегодня мебель в стиле mid-century модерн очень популярна. Особенно, если это отреставрированные предметы из прошлого века. Однако и в новых коллекциях вы можете найти похожие вещи. Достаточно даже одной тумбочки, чтобы придать интерьеру спальни стильные ретро-нотки.

Фото: Instagram ourfiftiesfixerupper

9. Табурет

Что может быть проще и универсальнее? Под любой интерьер спальни, в сочетании с любой мебелью обычный табурет с деревянным сидением и черными ножками точно подойдет.

Фото: Instagram queensofinterior

10. Спинка кровати

А что если отказаться от систем хранения и использовать для подвесных аксессуаров спинку кровати? Если она достаточно широкая, в изголовье может поместиться и будильник, и мобильный телефон. Вариант для малогабаритных квартир, где на счету каждый сантиметр.

Фото: Instagram savvysouthernstyle

11. Письменный стол со стеллажом

Объедините систему хранения рядом с кроватью и рабочее место. Зачем ставить лишнюю мебель, если можно сэкономить квадратные сантиметры и семейный бюджет?

Фото: Instagram apto.704 12. Тумбочка с дном необычной формы

Тумбочки без выдвижных ящиков стоят дешевле, но они не всегда удобны и презентабельны. Точно не про этот вариант. Необычная форма треугольника позволяет хранить внизу книги и журналы и доставать, чтобы почитать перед сном.

Фото: Instagram living_life_and_style

13. Декоративная лестница и крючки

Да, на такую систему хранения не поставишь будильник, но повесить плед, зеркало и даже украшения — можно. Выглядит стильно и не занимает много места.

Фото: Instagram marinacabero

14. Подвесная полка

В этой спальне подвесную полку используют для картин и постеров, но туда же можно поставить нужные мелочи: будильник, книгу и даже стакан воды. Универсально и очень бюджетно.

Фото: Instagram nationaltilesau

15. Тележка с полками

Необычный, но очень стильный вариант для хранения рядом с кроватью. Колесики позволяют легко превратить прикроватный столик в барный, например. Похожий вариант можно найти в ИКЕА

Фото: Instagram istome_store

16. Деревянный ящик

Ящик, установленный на боковую стенку, может стать отличным заменителем прикроватного столика. Актуально для стиля лофт и современных комнат. А сочетание грубого дерева и классических аксессуаров (например, рамы для зеркала или картины) подарит спальне тот самый эклектический шик.

Фото: Instagram threadsandblooms

17. Открытый стеллаж

Простой стеллаж рядом с кроватью заменит прикроватную тумбочку. Прочитайте наше руководство, чтобы красиво декорировать полки стеллажа.

Фото: Instagram gudbjorgeinarsd

18. Столик с гексагонами

Гексагональная форма (шестигранники) на пике популярности. Благодаря такому прикроватному столику спальня станет более стильной и современной. Кстати, желтые металлы тоже в тренде.

Фото: Instagram designbysize

19. Этажерка

Этажерка, которую при желании вы можете сделать своими руками, с легкостью заменит прикроватный столик.

Фото: Instagram dommojehobby

20. Маленькая подвесная полка

Минималистичная подвесная полка с выдвижным ящиком — отличное решение для хранения рядом с кроватью в малогабаритных квартирах и просто в любом модном доме.

Фото: Instagram scandinavianhomes

21. Подоконник

Если поставить кровать изголовьем к окну, подоконник с легкостью заменит любые тумбочки.

Фото: Instagram scandinavianhomes

22. Ниша с полками

В интерьере на фото нишу сделали самостоятельно — просто оставили углубление между шкафами во всю стену. Если у вас в спальне есть ниша, примените ее с пользой. О других полезных применениях ниши в интерьере мы тоже рассказывали.

Фото: Instagram scandinavianhomes