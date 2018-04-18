22 идеи для хранения рядом с кроватью 

1. Деревянные комоды в морском стиле
В этой спальне роль прикроватных тумбочек выполняют массивные комоды из грубого дерева. Интерьер напоминает о классике, но с нотками морского стиля, которые вносят именно комоды. Вариант скорее для просторных спален в частных домах и коттеджах.
Фото: Instagram lennarhomes
2. Металлическая тумбочка с узором
Круглая металлическая тумбочка с узорами, кажется, случайно оказалась в этой спальне. Но мы так не считаем. Именно она вносит легкий шик и эклектику в минималистичную комнату.
Фото: Instagram simplestyleco
3. Тумба для прихожей или коридора
Мы привыкли видеть подобные тумбочки в прихожих и коридорах: в ящиках удобно хранить ключи и мелочи, а на нижней полке — обувь. Попробуйте поставить похожую тумбу в спальню — это будет выглядеть стильно.
Фото: Instagram organizecleandecorate
4. Плетеный пуф-тумбочка
Такой пуф можно использовать как столик для хранения или место для сидения — на ваше усмотрение. В этой нежной спальне он выполняет первую роль, и отлично с ней справляется.
Фото: Instagram liketoknow.it.home
5. Бархатный пуф с подносом
Еще один вариант превращения пуфа в столик для хранения. Мягкая поверхность бархатного пуфа не позволила бы положить на него что-то тяжелее книги. Но с подносом это поправимо.
Фото: Instagram comedowntothewoods
6. Венский стул
Этот пример доказывает, что на прикроватные тумбочки вообще необязательно тратиться — поставьте стильный стул, который подходит интерьеру комнаты, и храните там нужные мелочи. В этом случае выбран венский стул нежно-розового цвета, который сочетается с подушкой на кровати.
Фото: Instagram the_house_that_jen_built
7. Подвесной столик с ящиком
Он может выполнять роль не только прикроватной тумбочки, но и рабочего места, и даже туалетного столика. Другие интересные примеры туалетных столиков в разных стилях мы уже показывали.
Фото: Instagram kamarmungil
8. Тумбочка в стиле mid-century модерн
Сегодня мебель в стиле mid-century модерн очень популярна. Особенно, если это отреставрированные предметы из прошлого века. Однако и в новых коллекциях вы можете найти похожие вещи. Достаточно даже одной тумбочки, чтобы придать интерьеру спальни стильные ретро-нотки.
Фото: Instagram ourfiftiesfixerupper
9. Табурет
Что может быть проще и универсальнее? Под любой интерьер спальни, в сочетании с любой мебелью обычный табурет с деревянным сидением и черными ножками точно подойдет.
Фото: Instagram queensofinterior
10. Спинка кровати
А что если отказаться от систем хранения и использовать для подвесных аксессуаров спинку кровати? Если она достаточно широкая, в изголовье может поместиться и будильник, и мобильный телефон. Вариант для малогабаритных квартир, где на счету каждый сантиметр.
Фото: Instagram savvysouthernstyle
11. Письменный стол со стеллажом
Объедините систему хранения рядом с кроватью и рабочее место. Зачем ставить лишнюю мебель, если можно сэкономить квадратные сантиметры и семейный бюджет?
Фото: Instagram apto.704 12. Тумбочка с дном необычной формы
Тумбочки без выдвижных ящиков стоят дешевле, но они не всегда удобны и презентабельны. Точно не про этот вариант. Необычная форма треугольника позволяет хранить внизу книги и журналы и доставать, чтобы почитать перед сном.
Фото: Instagram living_life_and_style
13. Декоративная лестница и крючки
Да, на такую систему хранения не поставишь будильник, но повесить плед, зеркало и даже украшения — можно. Выглядит стильно и не занимает много места.
Фото: Instagram marinacabero
14. Подвесная полка
В этой спальне подвесную полку используют для картин и постеров, но туда же можно поставить нужные мелочи: будильник, книгу и даже стакан воды. Универсально и очень бюджетно.
Фото: Instagram nationaltilesau
15. Тележка с полками
Необычный, но очень стильный вариант для хранения рядом с кроватью. Колесики позволяют легко превратить прикроватный столик в барный, например. Похожий вариант можно найти в ИКЕА.
Фото: Instagram istome_store
16. Деревянный ящик
Ящик, установленный на боковую стенку, может стать отличным заменителем прикроватного столика. Актуально для стиля лофт и современных комнат. А сочетание грубого дерева и классических аксессуаров (например, рамы для зеркала или картины) подарит спальне тот самый эклектический шик.
Фото: Instagram threadsandblooms
17. Открытый стеллаж
Простой стеллаж рядом с кроватью заменит прикроватную тумбочку. Прочитайте наше руководство, чтобы красиво декорировать полки стеллажа.
Фото: Instagram gudbjorgeinarsd
18. Столик с гексагонами
Гексагональная форма (шестигранники) на пике популярности. Благодаря такому прикроватному столику спальня станет более стильной и современной. Кстати, желтые металлы тоже в тренде.
Фото: Instagram designbysize
19. Этажерка
Этажерка, которую при желании вы можете сделать своими руками, с легкостью заменит прикроватный столик.
Фото: Instagram dommojehobby
20. Маленькая подвесная полка
Минималистичная подвесная полка с выдвижным ящиком — отличное решение для хранения рядом с кроватью в малогабаритных квартирах и просто в любом модном доме.
Фото: Instagram scandinavianhomes
21. Подоконник
Если поставить кровать изголовьем к окну, подоконник с легкостью заменит любые тумбочки.
Фото: Instagram scandinavianhomes
22. Ниша с полками
В интерьере на фото нишу сделали самостоятельно — просто оставили углубление между шкафами во всю стену. Если у вас в спальне есть ниша, примените ее с пользой. О других полезных применениях ниши в интерьере мы тоже рассказывали.
Фото: Instagram scandinavianhomes