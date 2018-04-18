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Майли Сайрус продает ранчо
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Майли Сайрус продает ранчо 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Майли Сайрус (Miley Cyrus) известна как большая любительница животных. У нее есть собаки, лошади, цыплята и даже домашняя свинья. Но теперь она продает свое ранчо в Хидден-хилс, Калифорния, которое было домом для всех ее домашних питомцев.
Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)
5 Мар 2018 в 6:07 PST  Главный дом ранчо площадью в 600 квадратных метров имеет роскошные интерьеры, включая столовою комнату с огромной люстрой, семь спален и шесть ванных комнат. Огромная кухня, деревянные полы, высокие потолки придают дому ощущение светлого пространства, пишет Daily Mail.
Певица выставила ранчо на продажу за 5 млн долларов. Столько же заплатила и она сама, когда покупала его три года назад. Майли также недавно избавилась и от другой недвижимости, продав за 5,8 млн долларов дом в ее родном городе Франклине, штат Теннесси, поблизости от того места, где она выросла.
У певицы также есть квартира в Лос-Анджелесе и четырехспальный пляжный домик в Малибу, который она делит с ее женихом Лиамом Хемсвортом (Liam Hemsworth).
Напомним, знаменитости начали встречаться давно, даже было объявлено о помолвке, но летом 2013 года стало известно о разрыве отношений пары. В позапрошлом году певица намекнула на желание быть снова с возлюбленным. И Лиам воспользовался шансом. Через несколько месяцев на руке Сайрус уже было кольцо, которое Лиам преподнес в честь повторной помолвки. Но дата свадьбы пока не назначена.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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