Джонатан Андерсон выпустил интерьерную коллекцию для Loewe 

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон выпустил коллекцию предметов интерьера для бренда, которую анонсировал в конце прошлого года.. В нее вошли покрывала, гобелены, сумки для покупок, рамки для фотографий и шкатулки — всего 80 предметов. Для их создания использовали традиционные техники разных народов мира: испанская техника инкрустации интарсия, японское лоскутное шитье боро, африканский пэтчворк, индийская вышивка лентами и другие. «Людей всегда привлекают вещи, сделанные вручную», — говорит Андерсон. Коллекция будет представлена на Salone del Mobile в Милане, а потом и в других магазинах Loewe по всему миру. Прибыль от продажи вещей в рамках салона пойдет благотворительным организациям, помогающим женщинам в образовании и обучении ремеслам.