Как защитить квартиру от яркого солнечного света, жары и вандалов

При обустройстве квартир, офисов и частных домов дизайнеры все чаще рекомендуют клиентам тонировать окна. Современные архитектурные пленки, которые наклеивают на стекло, эффективно решают проблему слепящего света, перегрева комнаты в летнюю пору и даже защиты дома от взломщиков. Как выбрать правильный вариант покрытия, когда на рынке представлено так много материалов? Об этом нам рассказал представитель компании «А-Солар», являющейся эксклюзивным дистрибьютором оконных пленок «UltraSolarBlock» (USB).

О качестве

В чем заключается разница между «фирменными» материалами и их «безымянными» аналогами? Специалисты говорят, что значительная разница — в долговечности использования пленок и получаемом эффекте. Профессиональные покрытия хорошо ложатся на стекло и при правильном монтаже выполняют свои функции не один год. Но главное, они действительно отражают УФ-лучи и тепловую энергию солнца, улучшая микроклимат помещения сразу же после установки.

Дешевые пленки в процессе эксплуатации выгорают уже через несколько дней, отклеиваются по краям, на поверхности появляются линзы и мелкие царапины, а при попытке снять материал на стекле нередко остаются пятна клея, которые очень сложно вывести. Польза от такой тонировки также сомнительна. В лучшем случае покрытие затеняет помещение, но говорить о защите от УФ-излучения или перегрева не приходится.

Если ты хочешь получить хороший результат без необходимости переклеивать материал через месяц после установки, не экономь на качестве и сразу купи профессиональную тонировку у поставщиков или официальных дилеров. В этом случае ты не переплатишь торговую наценку и получишь качественную пленку с соответствующими характеристиками.

Типы пленок

В России солнцезащитные пленки пользуются наибольшей популярностью. Они затемняют стекло, сокращая интенсивность солнечного света, попадающего в комнату сквозь окна. Производители предлагают различные цветовые решения такого покрытия, поэтому ты сможешь с легкостью «освежить» фасад здания снаружи и создать необычную атмосферу внутри. Солнцезащитная тонировка отражает до 99% УФ-лучей и устраняет блики на экранах, позволяя отдыхать или работать в комфортной обстановке. Купить солнцезащитную плёнку →

Если квартира или офис находятся на солнечной стороне здания, скорее всего, летом ты страдаешь от перегрева. Эту распространенную проблему решит атермальная пленка. Качественный материал отражает до 90% тепла солнечных лучей, поэтому даже в самый знойный день в комнате не будет жарко. Такое простое решение позволяет собственникам и арендаторам ощутимо экономить на кондиционировании. В зимнюю пору атермальное покрытие тоже более чем уместно, поскольку действует и в обратную сторону, удерживая тепло внутри помещения. Этот вид архитектурной пленки может быть полностью прозрачным и не влияет на внешний вид стекла. Купить атермальную плёнку →

Когда нужно защитить от взлома квартиру на нижнем этаже или частный дом, то решением станет установка бронирующей пленки. Стекло, покрытое защитной пленкой, становится практически неуязвимым к ударам извне, хотя внешне ничем не отличается от обычного. На самом деле, это отличная альтернатива металлическим решеткам, которые смотрятся на окнах не очень эстетично. Купить бронирующую плёнку →

Декоративные пленки широко используют в дизайне интерьера квартир, офисов, магазинов и других помещений для создания ярких акцентов и небанальных решений. С помощью этих материалов обычную поверхность стекла можно сделать матовой, превратить в цветные витражи или украсить любым изображением.

Как устанавливать пленку

На первый взгляд, в процессе монтажа архитектурных пленок нет ничего сложного — достаточно очистить и обезжирить стекло, а после этого нанести выбранное покрытие. На практике все гораздо интереснее: неровно отрезал материал, и тонировка уже выглядит неаккуратно; неправильно нанёс пленку, и под ней сразу появились пузырьки воздуха. И это только самые очевидные проблемы. Если ты принял решение установить тонировку в своей квартире, доверь это дело профессионалам и закажи монтаж, чтобы не платить дважды. Только в этом случае ты получишь гарантию на установленную пленку до 7 лет. Заказать монтаж архитектурной плёнки →