10 причин построить дом в современном стиле

Современный дом может быть настоящим спасением от повседневных забот, если вы решитесь на его строительство. Такой вариант дома поможет вам жить вполне городской жизнью в пригороде, со всеми плюсами современной жизни.

Современный дом проще в эксплуатации

Эксплуатационные расходы на дом могут быть очень высокими, если дом большой, не все комнаты используются, если в планировании есть излишества, а в дизайне — материалы, требующие постоянного ухода. Например, дом из бруса принесёт с собой эксплуатационные расходы, в несколько раз превышающие обычные.

Современный дом — это ультрафункциональная планировка

Планировка современного дома часто бывает отличной от стандартной или от планировок в другом стиле. Например, здесь всегда есть встроенные гардеробные, удобные кладовые для кухни, просторные прихожие и многое другое. Выбирая современный дом, вы точно получите практичное жилище.

Марина Бочарова, архитектор:

— Современный стиль в дизайне дома — это не просто оформление фасада или интерьеров, но и эргономичная планировка. Всё чаще в современных домах делают ванную при каждой спальне и каждой детской, что выводит жизнь в пригороде на новый уровень.

www.everyday-design.com Функциональность интерьеров в современном доме выше, чем в других вариантах

В этом случае мы говорим как об эргономичной планировке, так и о правильном расположении мебели и различных зон в доме, пристроенных террасах, удобных коридорах и холлах, высоких потолках, кухнях с островом и других деталях, которые вкупе создают очень высокую функциональность интерьеров.

Отделка в современном стиле более практична

В современном стиле используются более современные форматы и типы материалов. За многими из них намного проще ухаживать, чем за стандартными классическими. А простая лаконичная отделка с отсутствием каких-либо барельефов и сложных молдингов упрощает любую генеральную уборку.

Марина Бочарова, архитектор:

— Современный стиль подразумевает практичность и использование материалов именно по принципу удобных в ежедневной жизни характеристик. Например, керамогранит успешно заменяет мрамор, вполне приемлем по цене, удобен в обслуживании и выглядит очень актуально в крупном формате.

www.everyday-design.com Современный дом имеет мощную технологичную начинку

В современном доме есть такие системы, как «умный дом», встроенный пылесос, автоматизированное кондиционирование и отопление, тёплый пол, автоматические жалюзи и ворота, видеонаблюдение и другие полезные вещи, существенно облегчающие жизнь в собственном доме.

Многие современные дома энергоэффективны

Энергоэффективные дома очень часто строятся именно в современном стиле. Здесь есть дополнительное утепление фундамента, стен, кровли, отсутствуют «мостики холода», есть тёплое остекление. Иногда система отопления основана на солнечных батареях, тёпловом насосе, часто есть вентиляция с рекуперацией тепла, что экономит ресурсы планеты.

Большой выбор стилей с высоким коэффициентом полезного действия

В этом случае мы говорим не только о современном стиле в архитектуре, но и о минимализме, хай-теке, функционализме, немецком стиле баухаус. Облик дома здесь различен, планировка разная, а характерные признаки могут быть даже противоположными. Потому у вас есть довольно большой выбор в оформлении как экстерьера, так и интерьеров.

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Современный дом имеет панорамное остекление

Панорамное остекление — тёплое, удачно расположенное и очень стильное — открывает эффектные виды на округу или город вдали и делает любой дом более похожим на голливудскую виллу. Без него современный дом даже не может называться таковым.

В современном доме кровля может быть эксплуатируемой

Эксплуатируемая кровля добавляет от 50 до 150 квадратных метров площади вашему дому за счёт террас, бассейна или джакузи, патио и летней кухни, детской игровой или спортивной площадки. Плоская эксплуатируемая кровля редко подходит другому стилю в архитектуре, кроме современного.

Современный стиль в архитектуре — это актуальность дизайна при смене владельцев

Актуальность дизайна при смене владельца дома может не быть вашей первостепенной задачей, но подумать об этом всё же стоит. Универсальный дизайн и планировка находят своих новых владельцев быстрее, чем все остальные стили вместе взятые.

Марина Бочарова, архитектор:

— Дома в современном стиле очень популярны в Германии и Польше. Развитие подмосковной коттеджной застройки идёт по схожему сценарию. Да, различия есть, но всё-таки можно смело прогнозировать, что современный стиль станет у нас ещё более востребован.

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