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Мишель Пфайффер продает дом в Сан-Франциско за $29,5 млн
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Мишель Пфайффер продает дом в Сан-Франциско за $29,5 млн 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Пфайффер приобрела недвижимость в 2004 году за $12 миллионов. Собственность, расположенная на участке в 3,5 Гектара и укромно спрятанная от посторонних глаз благодаря множеству зелени, имеет площадь почти 560 кв.м и располагает четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами, сообщает trulia.
Главная резиденция, построенная в 1940 году, встречает гостей просторной большой гостиной, окруженной тремя комплектами французских дверей, которые ведут на главную террасу, а также обеспечивают доступ к библиотеке.
Все спальни находятся на верхнем уровне, включая мастер-люкс, который располагает собственный гостиной зоной и французскими дверями, ведущими на частную террасу на крыше. Есть также две большие гардеробные и главная спа-комната с мраморной ванной и паровым душем для двоих. В доме также есть трое гостевых апартаментов, рабочий кабинет и тренажерный зал.
На участке имеется теннисный корт, закрытый бассейн и спа-центр, яблоневый сад, огороженные овощные грядки и кедровая гидромассажная ванна. Восьмиугольная конюшня, построенная в 1925 году — мечта любого поклонника конного спорта, со стойлами и небольшим манежем.
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