«Иркут» начала искать разработчика дизайна интерьера бизнес-версии МС-21

Начальная цена контракта — $1 млн, дата подачи заявок — до 30 мая 2018 г. Итоги конкурса проведут 22 июня. Сроки работы будут определяться на основании предложения победителя, указано в документации. Надо будет не только создать дизайн салона, но и контролировать его производство и сборку.