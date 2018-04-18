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«Иркут» начала искать разработчика дизайна интерьера бизнес-версии МС-21
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«Иркут» начала искать разработчика дизайна интерьера бизнес-версии МС-21 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную компанию) ищет разработчика дизайна интерьера бизнес-версии самолета МС-21. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта — $1 млн, дата подачи заявок — до 30 мая 2018 г. Итоги конкурса проведут 22 июня. Сроки работы будут определяться на основании предложения победителя, указано в документации. Надо будет не только создать дизайн салона, но и контролировать его производство и сборку.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет. Его первый полет прошел в мае 2017 г., поставки должны начаться в конце 2018 г. VIP-версия МС-21 может появиться в 2022 г., рассказывал ранее президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.
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