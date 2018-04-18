12 модных белых интерьеров

Для начала разберёмся, что есть белый интерьер. В этом материале мы будем говорить о квартирах и домах со светлым, стремящимся к белому фоном: белые стены, полы и потолок.

Именно такое оформление наряду с бежевыми интерьерами не теряет популярности уже много лет. Причина банальна, но вполне логична — белый фон позволяет без ремонта менять настроение интерьера хоть каждый год.

Квартира в Бразилии от Santos & Santos Interiors с низкими потолками и панорамными окнами могла иметь только белый фон. Здесь практически нет стендовых перегородок, свет в основном встроенный, а мебель яркая — в первую очередь благодаря своему дизайну.

Ещё одна квартира из Бразилии, на этот раз от Diego Revollo. И снова низкие потолки, встроенный свет и мебель, которая перетягивает на себя максимум внимания. Отдельно архитектор решил выделить кухню. Сделал он это за счёт гранитного орнамента плитки, покрывающей весь объём помещения: пол, стены, потолок и фартук.

Дом в горах Италии от Morazzoni Maurizio и Arredamenti Mariani Arluno с плавной архитектурой потолочных перекрытий отличается несколькими запоминающимися деталями: чёрными ажурными люстрами, ковром с герметичным рисунком и парой ярких кресел.

Мнение редакции:

— Делая подборку этих интерьеров, которые оформлены в разное время и разными дизайнерами, мы обнаружили одно общее свойство. Во всех выбранных нами интерьерах так или иначе присутствует мебель фабрики Moroso. Диваны, столики, кресла и стулья самых различных форм и оттенков — они все принадлежат одному бренду.

Проект итальянской квартиры от CasaTua Arquitetura. Здесь дизайнеры решили полностью скрыть оконные проёмы и подняли столовую зону на небольшой подиум. Стандартную и даже скучную архитектуру разбавляют яркие предметы мебели и необычный декор.

Дизайнеры из Rajiv saini and associates в оформлении индийской квартиры в Malabar Hill использовали природную палитру: оттенки земли, песка, зелени и насыщенной небесной синевы.

В интерьере итальянской квартиры от Julliana Camargo Arquitetos одна из стен отделана светлым деревом. Здесь несколько чёрных предметов мебели, которым вторит декор и чёрные оконные рамы.

Чёрные оконные рамы работают как акцент в итальянском интерьере загородного дома от Terry Dwan. Здесь в белый выкрашены даже потолочные балки.

Необычный дом с ломаной геометрией крыши от Workac в США внутри тоже почти полностью белый. Однако здесь роскошный вид из окна, который вместе с яркой мебелью разбавляет интерьер активной палитрой.

А вот и классический скандинавский интерьер на территории Германии от Studio Oink. Только белый, чёрный, дерево и немного серого. Для фанатов — абсолют и совершенство.

Мнение редакции:

— Ко времени открытия Moroso в 1952 году фабрика была первым в Италии предприятием, занимающимся производством мебели в текстильной отделке.

В 90-х Moroso стала одной из первых в стране компаний, получивших признание экологичности своего производства.

Со временем фабрика начала сотрудничать с именитыми дизайнерами, такими как Карло Коломбо (Carlo Colombo), Марк Ньюсон (Marc Newson), Патрисия Уркиола (Patricia Uquiola), Рон Арад (Ron Arad). Конечно, они оказали своё влияние на стиль Moroso. Однако в том и была цель — постоянные изменения и рост качества. Сегодня фабрика продолжает искать новые формы и оттенки, и всё чаще в этом компании помогают молодые и пока малоизвестные дизайнеры.

Мебель Moroso — это эргономика и дизайн, который не выходит из моды. А ещё это качество, которое позволит передать любимый диван или кресло по наследству практически в первозданном виде. И все эти факты проверены десятилетиями.

Бразильцы из Turibio Santos and Zezinho Santos реализовали в этом доме массу ярких приёмов. Здесь вам и зеркальный потолок, и мрамор на стенах, и классические полотна в багете, и мебель самых разнообразных форм и оттенков.

А вот и жара бразильского интерьера от Barbara Roveda Sganzerla. Здесь от солнца всё сияет и плавится. Но это снаружи, а внутри живёт прохлада, простор, стеклянные перегородки и мебель, которая в течение нескольких секунд успевает многое рассказать о хозяевах и укладе их жизни.

Мнение редакции:

— Ознакомившись с десятками белых интерьеров, мы заметили особую популярность кресел и диванов Redondo от Moroso. Модель и правда невероятно уютная и вместе с тем стильная. Придумала Redondo дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) — создавая эту линейку, она вдохновлялась плавными линиями кузова и кожаными салонами американских автомобилей 50—60-х годов.

В этом американском интерьере от Mobley Bloomfield есть одна акцентная стена и много деталей, от которых сложно отвести взгляд. И кто теперь скажет, что белые интерьеры — это скучно?

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