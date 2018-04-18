10 идей красивого балкона, который будет радовать все лето

Греческий шик Нам понадобятся: деревянные складные стол и стулья или плетеные кресла, небольшие горшки с растениями, постер в раме, коврик, подушки, светлая краска или штукатурка, а также кофейный столик. Что делаем: стены и пол на балконе делаем максимально светлыми с помощью краски. Предпочтительно использовать декоративную штукатурку с синтетическими добавками, она меньше подвержена трещинам и прослужит дольше.

Оформление закрытого балкона в греческом стиле После осветления отделки размещаем два стула, небольшой столик, добавляем декор и цветы. Получаем средиземноморский балкончик, на котором идеально летним утром пить кофе.

Оформление открытого балкона в греческом стиле

Романтика Италии

Нам понадобятся: плитка с имитацией дерева, складные, плетеные стол и стулья, ковер, плед, подушки. Что делаем: в теплых европейских странах можно использовать натуральное дерево в отделке террас и открытых балконов. В России подобная роскошь непрактична. А вот плитка или керамогранит — отличный и неприхотливый вариант.

Оформление открытого балкона в итальянском стиле Напротив окна поставьте два стула и столик на тонких ножках. Добавьте декор — и балкончик в итальянском стиле будет хорошим местом для романтичного ужина с пастой и мелодичной музыкой.

Оформление закрытого балкона в итальянском стиле

Тропические джунгли

Нам понадобятся: зеленые растения, краска ярких цветов, стулья и столик, мягкие подушки. Что делаем: кто-то не любит наслаждаться цветением, а кто-то хочет и в холодные сезоны любоваться растениями в зимнем саду. Для этого подойдут вереск, эрика, можжевельник, бересклет, самшит и небольшие хвойные деревья.

Оформление закрытого балкона в тропическом стиле Чтобы композиция не выглядела одиноко, лучше разнообразить интерьер яркими акцентами: вовсе не обязательно тратиться на цветную мебель и разноцветные горшки. Можно сделать все самим! Достаточно вооружиться кисточками и краской, чтобы балкон заиграл оттенками ярко-розового и желтого.

Оформление открытого балкона в тропическом стиле

Сады Абхазии

Нам понадобятся: множество горшков, кадки с цветущими растениями, столики, тумбочки, мебель по количеству человек. Что делаем: в этом варианте не так важна отделка, как количество цветов. Лучше выбирать те, что цветут практически все лето: настурция, бархатцы, календула, петунья, немизия, бегония.

Оформление открытого балкона в абхазском стиле Горшки можно подвесить на цепочках, закрепить на перилах, поставить в кадки, одним словом, окружить место отдыха множеством цветов и принимать солнечные ванны, наслаждаясь ароматом и лучами теплого солнца.

Оформление закрытого балкона в абхазском стиле

Дополните балкон кофейным столиком от компании Casa Milano. Стол с резными ножками выполнен из массива дерева, декорирован серебром и художественной росписью, а столешница стеклянная.

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Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com Американский индастриал

Нам понадобятся: имитация кирпичной кладки, компьютерный стол, стул, полки, пара настольных ламп, картины в рамах, линолеум под дерево. Что делаем: многие для оформления рабочей зоны на балконе используют дерево. А сочетание дерева с кирпичной кладкой будет выглядеть стильно. Это и рождает интерьер в стиле индастриал.

Оформление закрытого балкона в американском стиле Повезло, если в отделке балкона уже используется кирпич, в противном случае можно купить недорогие панели с имитацией. Справа от окна поставьте компьютерный стол, кресло, настольные лампы на тонких ножках. О рабочем кабинете на лоджии можно прочитать в нашем материале.

Скандинавский минимализм

Нам понадобятся: барные стулья, барная стойка или доска, линолеум с геометрическим рисунком, штукатурка, матовые черные горшки, минималистичный светильник. Что делаем: необходимо постелить на балконе линолеум или положить ковер с графитным рисунком. Для уюта стоит добавить шторы пастельных тонов или с принтом, который бы перекликался с узором напольного покрытия.

Оформление закрытого балкона в скандинавском стиле Барную стойку можно купить готовую (под дерево) или сделать из досок. Растений должно быть немного, можно приобрести искусственные. На таком балконе здорово завтракать вдвоем, наслаждаясь видом из окна.

Британский комфорт

Нам понадобятся: небольшой раскладной диван, текстиль с полосками, ромбами или с принтом британского флага, плотные шторы, небольшая тумба, черно-белые картины в рамах. Что делаем: почему бы не организовать спальное место на балконе в стиле изысканных англичан?

Оформление закрытого балкона в английском стиле В качестве основных цветов в отделке лучше использовать нейтральные цвета, так это подчеркнет яркость деталей. А светлые плотные шторы не дадут солнцу помешать полуденному отдыху или утренним понеживаниям в кровати.

Выберите постельное белье в красную полоску от салона постельного белья «Перина Перони». Материал обладает высокой прочностью и хорошей теплообменной способностью, поскольку у него саржевое плетение. Постельное белье изготовлено из хлопка, а используемая краска экологически чистая.

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Телефон: +7 (343) 302-14-06 Сайт: perina-peroni.ru Легкость прованса

Нам понадобятся: антуражный комод или сундук, тумбочки светлых тонов, плетеное кресло, панно на холщовой ткани, тонкий ковер, зеленые цветы в горшках, белая краска для стен. Что делаем: главная фишка такого балкона — большое количество света. Такой эффект достигается за счет обилия легких текстур и светлых оттенков. Лучше всего подойдет мебель из светлых пород дерева. Если такой мебели нет, но есть та, которая пылится на балконе, то ее можно покрасить в один из пастельных цветов прованса: бледно-голубой, персиковый, молочный, охра.

Оформление открытого балкона во французском стиле Небрежно покрасьте стены белой краской, закрепите полки, под ними поставьте комод или вместительный сундук под старину. На кресло накиньте плед и положите подушки, добавьте цветов по вкусу. Слегка потрепанный прованс лучше всего подходит для уединения, когда возникает желание почитать книжку или подумать о прошедшем дне.

Оформление закрытого балкона во французском стиле

Декоративный сундук от мебельного дома «Офисная Магия» станет незаменимым предметом балкона в стиле прованс. Он послужит не только украшением, но хранителем ценных вещей.

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Телефон: +7 (812) 244-92-64 Сайт: office-mag.com Тайский релакс

Нам понадобятся: много, много, много подушек, пледов и подвесной гамак. Что делаем: на подушках можно валяться одному, вдвоем или с друзьями. Это отличная замена обычному серому дивану. А чтобы немедля очутиться на райском острове, можно лечь в гамак и наслаждаться лучами теплого солнца. Типа под пальмой и с кокосом в руках.

Оформление закрытого балкона в тайском стиле

Восточная роскошь

Нам понадобятся: пестрые ковры и пледы, мягкие подушки с узорами, свечи, поднос для чайной церемонии, кресло, аксессуары в этническом стиле. Что делаем: отделка для балкона в восточном стиле не так важна, все внимание должно быть обращено к ярким узорчатым подушкам, коврам, матрасам, покрывалам. Переборщить с цветами практически невозможно, но стараться придерживаться одной палитры все-таки стоит.

Оформление открытого балкона в восточном стиле Для балкона в восточном стиле важно не только буйство красок, но и аксессуары со смыслом: деревянный столик для чайной церемонии, кальян для встречи с друзьями, необычные кованые люстры, аромалампы или благовония. Ну и бархатное кресло султана, конечно!

Оформление закрытого балкона в восточном стиле

Красочные, мягкие ковры с разнообразным узором от компаний Textere и kover.spb.ru прекрасно подойдут для декора балкона в восточном стиле.

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+7 (812) 983-48-48 kover.spb.ru Может показаться, что эти варианты не подходят для квартир в России, но попробуйте воплотить в жизнь любую из идей — и поймете, что эти правила работают независимо от квадратных метров лоджии и свободного пространства. Главное — желание и вдохновение.

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