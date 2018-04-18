Старинному особняку после реставрации вернули первозданный вид

18 апреля в Международный день памятников и исторических мест в уникальном особняке Зиминых, что в Дегтярном переулке, прошла первая после реставрационных работ экскурсия. Ее участником стал и корреспондент «ВМ».

Наборный паркет, печи с изразцами, дорогие на стенах панно…. Здание это — объект культурного наследия и уникальный образец дорогого особняка конца XIX века. Гостей дома встречают тяжелые дубовые двери. На второй этаж ведет шикарная лестница. Там-то, похоже, и скрыто все богатство особняка. Он расположился в Дегтярном переулке столицы и был создан по проекту известного и досточно дорогого в те годы архитектора — Эдмунда Юдицкого. Произошло это в 1896 году, но о первом хозяине дома — табачном фабриканте Николае Гавриловиче Зимине сегодня мало что известно: записей о нем в архивах не сохранилось, да и жила его семья достаточно закрыто.

Первую экскурсию по особняку провел лично руководитель федерального агенства по управлению и использованию памятников истории и культуры Роман Рыбало. По его рассказу, дом почти везде имеет естественное освещение — так было задумано архитектор. Его владельцы вполне обходились дневным светом -свечи и лампы зажигались лишь в редких случаях.

Каждая из комнат особняка особенная. В одном из залов находился домашний театр, где частым гостем был Антон Чехов . В другом благоухал Зимний сад. Еще в одном обычно принимали гостей. Кстати, в одной из этих комнат снимались сцены фильма «Брат-2» Алексея Балабанова . В интерьере старинного особняка преобладают бежевые и фисташковые тона — реставраторы постарались сохранить все нюансы этого дома. В годы советской власти в особняке Зиминых сначала разместилось правление Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова, позже сюда въехал Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИК. Находился он здесь до 2015 года — до начала реставрационных работ. Сегодня особняк восстановлен в том виде, каким его увидел его первый владелец. Те же плафоны в Дубовом зале, живописное панно в Зимнем саду… и мраморная облицовка в Мраморном зале.

Экскурсии в особняк Зимина теперь станут регулярными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Рыбало руководитель Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры:

— Реставрация особняка Зиминых в Дегтярном переулке была очень сложной. Вся живопись в доме — аутентична, лепнина почти не сохранилась, в стенах были трещины. Чтобы справится с ними, реставратарам пришлось использовать специальную методику — укрепить стены и заделать трещины, после чего производилась так называемую декомпановка. После места, где были трещины, особым образом тонировали. Теперь определить, где именно это было сделано, практически невозможно. Но процесс реставрации был очень трудоемким и требовал определенных временных затрат.