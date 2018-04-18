Стекло как отличная идея. Современные архитекторы полюбили прозрачные стены

18 апреля в Центральном доме архитектора начал работу форум ArchGlass 2018, посвященный использованию стекла в современной архитектуре. Его открыл главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

По словам Сергея Кузнецова, с каждым годом стекло становится все более востребованным материалом, без которого не обходится ни один крупный проект.

— Не так давно среди российских архитекторов бытовало мнение о том, что использование стекла в строительстве — это плохая идея. Нас критиковали даже за проект башни «Федерация», у которой стеклянный фасад. К счастью, теперь у многих появилось понимание того, что стекло — современный, востребованный и очень эффективный материал. Вот, к примеру, в парке «Зарядье» появились стеклянный фасад и уникальная «стеклянная кора» на крыше филармонии, — рассказал Сергей Кузнецов.

Филармония парка «Зарядье» стала одной из центральных тем форума. В ее создании использованы многие тенденции индустрии стекла последних лет.

Автор проекта филармонии Андрей Травкин рассказал о том, что при ее создании архитекторы постарались добиться того, чтобы здание гармонично смотрелось вместе с парком. Для этого строители использовали в основном два материала: камень и стекло. При этом стеклянный витраж занял почти две трети фасада филармонии.

В качестве несущих элементов витража использовались уникальные стойки. Они имеют треугольную форму в сечении и визуально почти не заметны изнутри.

Перед архитекторами стояла задача сделать фасад филармонии максимально прозрачным, а ее интерьеры — открытыми со стороны улицы.

— Для нас очень важно, чтобы стекло было максимально прозрачным. Тем самым мы хотели пригласить зрителя в интерьер филармонии, а ее внутренние стены превратить в своеобразный второй фасад. Поэтому все стекла, которые мы использовали, выполнены по технологии Clear Vision (ясное видение. — «ВМ»), — сказал Травкин.

Благодаря этой технологии стекло обладает почти полной прозрачностью и стопроцентной цветопередачей. Такое же стекло применялось и при создании уникальной «стеклянной коры».

Особое внимание уделили звукоизоляции. Так, стеклопакеты, которые использовались при создании фасада, имеют коэффициент поглощения звука в 40 децибел, что обеспечивает высокую степень защиты от шумов.

Отличительным элементом оформления стал рисунок в виде шестигранников, который нанесли на стекла с помощью шелкографии. На основе этого же рисунка сделано мощение пешеходных зон парка.