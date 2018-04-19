В Европе появился первый полностью пригодный для жизни дом, целиком напечатанный на 3D-принтере

На проходящей в Милане выставке Salone del Mobile продемонстрировали первый в Евросоюзе дом, созданный методом трехмерной печати, который реально пригоден для жизни. Пусть это и прототип, но он представляет собой законченное сооружение, «под ключ», где остается только расставить мебель и прочие элементы интерьера — и можно праздновать новоселье. Проект называется «3D Housing 05» и он призван продемонстрировать преимущества 3D-печати при малосерийной застройке. Авторы проекта нашли компромисс, они не стали поручать все работы роботам, но и человеческий труд при строительстве такого жилья минимизирован. Фактически он сводится к финальной отделке помещений и монтажу коммуникаций, а вот фундамент, стены и потолок печатает строительный робот. Его сконструировала компания CyBe Construction — манипулятор с соплом для подачи цементной смеси на подвижном шасси.

Цена робота $432 000 и окупаемость обеспечивается только за счет массовой эксплуатации, поэтому его проектировали для печати зданий произвольной архитектуры, чтобы мог выстроить сколько угодно домов. Не выше одного этажа, зато какой угодно площади. На выставке представлено здание на 100 кв. м., в котором есть спальня, гостиная, кухня, столовая и просторная ванная.

Дополнительный бонус — робот может напечатать элементы ландшафтного дизайна, создать имитацию плитки на террасе или иной узор. Выглядит все очень симпатично, не в последнюю очередь за счет мелких штрихов, вроде цветов в горшочках, но за кадром остался вопрос: какова цена такого домика? Впрочем, до появления массовых, а не экспериментальных, напечатанных домов это не так уж и важно.