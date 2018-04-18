Как контролировать ремонтную бригаду, если вы обычный человек

Как снизить риски ремонта до минимума и на что именно обращать внимание, принимая работу строителей

Ремонт — мероприятие нервное. Особенно если вы заказчик большого проекта, а знаний о технологиях строительства нет. Доверить свою квартиру и деньги неизвестно кому — действительно страшно. Чтобы снизить риск неудачного ремонта и, как следствие, порчи закупленных стройматериалов, переделок и переплат и получить адекватный затратам результат — придется процесс контролировать.

Автор: SmartHouseTangus — Больше дизайнерских идей: идеи дизайна

Зафиксируйте свои пожелания

От: Maike Wagner Fotografie Berlin — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Проще всего делать ремонт с готовым дизайн-проектом на руках — он дает понимание желаемого результата (и предсказуемых затрат) еще до начала стройки. А вот если дизайн-проекта нет, важно тщательно записать свои пожелания, чтобы донести их до дизайнера или строительной бригады.

Пишите по принципу от общего к частному — комната [X] — в ней будет спальня, потому мне важна полная шумоизоляция потолка, стен и хорошее проветривание при закрытых окнах.

Буду ставить шкаф вдоль вот этой стены — здесь нужно геометрическое выравнивание углов, для остальных стен подойдет визуальная штукатурка.

Вот план расстановки мебели — под нее надо вывести узлы розеток здесь и здесь. Вот тут — место для дублирующего выключателя…

Проще всего нарисовать планировку (хотя бы от руки) на листе А3 миллиметровки и подписать все пожелания выносками, поверх плана.

Важно: Никакое описание или дизайн-проект не отменяет необходимость контроля. Но исключает большинство недоразумений из серии «а я подумал…», «а вы говорили…». Если дизайн-проекта у вас нет, приготовьтесь быть на связи чаще и контролировать больше.

Найдите хорошего прораба (а не только бригаду)

Автор: Break and Build | Ремонт квартир — Больше фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

Найти классную бригаду — половина дела, особенно важно найти правильного прораба.

Задача прораба — организация работ и контроль их качества. Именно он выполняет технический и авторский надзор (в отсутствие такового от дизайнера и технического инженера). Если вы не разбираетесь в строительных технологиях и заняты на основной работе — не можете срываться на объект, чтобы «принять» качество штукатурки — контролировать рабочих вам будет сложно.

Если с прорабом повезло — считайте, ремонт у вас в кармане.

Не стесняйтесь говорить с ним о технологиях производства, демонстрировать свои знания и задавать вопросы. Либо в процессе разговора вы поймете, что он разбирается в вопросе и успокоитесь, либо насторожитесь, чем, возможно, сбережете свои время, деньги и нервы. Но даже если в компетентности прораба удалось убедиться, не забывайте про правило «доверяй, но проверяй».

Составьте график работ

От: Екатерина Либерман Москва — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Официальный договор, в котором подробно прописаны все нюансы, касающиеся видов и стоимости работ, а также сроков и качества их исполнения — это не прихоть, а необходимость. Что бы ни говорили вам строители и как бы ни уверяли в том, что это «филькина грамота» — стойте на своем. Договор, это тот документ, с которым в случае необходимости вы можете пойти в суд. А вот подробная смета и поэтапный график работ, расписанный буквально по дням, пригодятся вам для понимания, что именно происходит в данный момент на объекте.

Но возможны разные ситуации.

А если перечень работ заранее неизвестен? Такое случается во вторичном жилье, которое поменяло многих хозяев. Здесь — вскрытие покажет. Дополнительные расходы могут включать не только стоимость демонтажа и вывоз мусора: в худшем случае потребуется ремонт перекрытий. Поэтому оптимальный вариант — договориться со строителями, что сразу после проведения демонтажа будет составлена и согласована уточненная смета, учитывающая все необходимые работы. На данном этапе это возможно.

А если задачи изменились? Например, по ходу ремонта вы решили поменять материалы и варианты отделки. Или строители предлагают внести изменения в проект, с которыми, по их мнению, «будет лучше». Как быть? — Любые изменения в проекте сначала оцениваются в рублях, потом согласовываются и только после этого выполняются: проще для строителей — не всегда дешевле для владельца жилья. Момент изменения первоначального плана работ тоже важно проговорить «на берегу», равно как и способ согласования — хоть в мессенджере онлайн.

А если погода изменилась? Мы серьезно! Должно быть жарко, а за окном холодно и влажно — штукатурка сохнет дольше графика. Опытные исполнители обычно учитывают этот фактор и оговаривают срок с небольшим запасом. Убедитесь, что ваш прораб заложил поправку «на погоду» в график работ.

А если решения затягиваются? Сроки сдвигаются в результате действий одной из сторон или коммунальных служб, обслуживающих дом. Например, если заказчик своевременно не принимает решение о расположении розеток, это может сдерживать и другие связанные работы. Советую при каждом таком изменении в плане работ или в графике поставки материалов попросить скорректировать график работ в целом. Дело в том, что даже небольшое изменение может вызвать смещение сроков остальных работ. А график позволяет заказчику понимать, что все идет по плану или обоснованно поднимать вопрос об ускорении.

Приучите «строителей» к ведению проектов онлайн

Рынок ремонтов потихоньку выходит из тени и большой объем сделок осуществляется по договорам. Все финансовые расчеты должны проходить только через прораба, никаких авансов электрикам, сантехникам или малярам.

Пойдите дальше — заведите для ремонта отдельную банковскую карту, просите покупать только с нее (заблокируйте возможность снимать наличные и делать переводы онлайн). Кроме карточки банка, оформите «сервисную карту» магазина стройматериалов — такая есть, например, в Leroy Merlin. Во-первых, она дает возможность вернуть неиспользованные остатки куда позднее двух недель, официально допустимых по закону о правах потребителей. А во-вторых, покупка с указанием карты позволяет в личном кабинете проверить абсолютно все позиции в чеке. В результате у вас не просто «что-то на сумму 20 тысяч рублей, купленное в проверенном магазине», а полный список трат. И возможность сверить их с заранее согласованной сметой.

Совет: Не оплачивайте ремонт частями — 30% предоплаты куда хуже оплаты по окончании каждого этапа работ, прописанных в договоре. Оплата порциями не предполагает сдачи и приемки работ (в отличие от оплаты по этапам). Любые попытки строителей отступить от утвержденного графика работ — это тревожный звоночек. Просите обоснования.

Участвуйте в покупках

От: Ольга Шангина | Photography — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Утеплитель, гидроизоляция, выравнивающие смеси, провода и шпаклевки не будут видны после окончания ремонта. Однако повлияют на внешний вид чистовой отделки, надежность и долговечность выполненных работ. Мой совет: по возможности закупайте материалы вместе с рабочими. При этом при выборе черновой отделки прислушивайтесь к советам опытных мастеров. А вот чистовую можете выбирать сами. Обходите стороной непонятные маленькие магазины или строительные рынки. Обращайте внимание на дату производства, срок годности и условия хранения товара.

Проверяйте скрытые работы — они важнее чистовых

От: Руслан Кирничанский Москва — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Неопытный заказчик ремонта приступает к проверке, когда начинают клеить обои, укладывать пол и прибивать плинтусы. В этом корень проблем. Черновая отделка — это то, что нельзя вернуть назад, кроме как начав с начала. Особенно важно все проверить при разводке коммуникаций: электрики, водопровода и канализации. Ошибки, допущенные на этом этапе, но выявленные лишь при завершении финишных работ, потребуют переделки практически всего ремонта— это риск материальных потерь. А незамеченные, но нарушившие СНиПы, угрожают безопасности — жилья и жильцов. На что же обратить внимание при приемке работ?Важно: Если вы заключаете договор на комплексный ремонт, требуйте, чтобы работы по разводке коммуникаций выполняли профильные специалисты.

Электрику перед сдачей должны «прозвонить» и лучше при этом присутствовать. Можно пригласить для приемки этих работ независимых специалистов.

Качество труб и их монтажа нужно проверять с помощью опрессовки. Просите провести и присутствуйте.

Геометрия прокладки коммуникаций должна быть правильной: все штробы должны идти по прямой, а выводы для сантехники — выполнены в соответствии с техкартами выбранных моделей.

Стороны открывания дверей. Обязательно проговорите их со строителями, если у вас нет дизайн-проекта. Иначе может оказаться, что выключатели остались за дверьми.

Оцените толщину стяжки в тех местах, где стыкуются разные напольные материалы. Ведь если не подготовить стяжку разной высоты, покрытия разной толщины в один уровень уже не выйдут. Совсем небольшой перепад можно нивелировать за счет клея, но на это лучше не рассчитывать.

Ровность пола. Проминающийся ламинат или паркетная доска — знак, что покрытие уложено на неровное основание. А значит, покрытие нужно снимать и выравнивать пол заново, иначе через несколько месяцев сломаются «замки» и пойдут щели.

Ровность стен (для этого достаточно длинного правила и уровня). Если не было договоренности о выравнивании всей поверхности стен — то как минимум ровность в районе примыкания плинтусов и ровность углов там, где это критично (а это все углы, где планируется встраиваемая мебель и сантехника — кухня, шкафы, ванна, душевая кабина).

Чистовые работы тоже нужно проверять

Чистовые работы контролировать проще — результат на поверхности, недочеты обычно видны невооруженным глазом, и устранить их проще. Но и нюансов здесь гораздо больше. Вот самые распространенные.

При укладке многих напольных покрытий — как массива, так и ламината — нужно оставлять технологический зазор между покрытием и стеной.

Поклейка бумажных обоев — трудоемкий процесс, не всегда удается с первого раза обойтись без видимых швов. Флизелиновые обои в этом смысле проще в работе. Поэтому, если вы купили дорогие обои, не ленитесь приехать и проконтролировать монтаж первых полос.

Раскладка плитки — не забудьте проверить ее до того, как начнется подрезка. Если не дать строителям четких указаний, есть вероятность, что они сделают как проще или быстрее. Не исключена и банальная невнимательность, а вы потом будете смотреть на огрызки плитки на самом видном месте.

Привлекайте помощников

Удаленный контроль. Современный метод контроля — удаленный при помощи видеонаблюдения. В любой момент вы можете видеть, что происходит у вас на объекте и даже проводить видеоконференции. Как всегда, без «но» не обходится. На съемку, по закону, следует получить согласие всех работников. И главное — эффективность ее ограничена. Да, она позволяет в режиме онлайн контролировать ход работ и соответствие их графику, но не качество. Вы будете видеть, насколько интенсивно работают исполнители, но не сможете оценить ровность стен или потолков, не говоря уже о более «мелких» работах.

Технадзор. Другой метод, к которому не очень часто прибегают частные заказчики — заказ технадзора от сторонней организации. Такой надзор предполагает проверку соблюдения технологий строительства и сроков выполнения работ, качества материалов, правильность их использования. Совершенно точно имеет смысл и окупится на скрытых черновых работах, особенно если речь не о бюджетных объектах.

Не мешайте рабочим

Автор: Fotograf Camilla Stephan — Просматривайте фото дизайна интерьеров: гостиные комнаты

Большинство заказчиков делится на две категории: одни отдают ключи от квартиры и не вникают в процессы вовсе, другие названивают прорабу каждый день, используя любые средства связи. Или наносят визиты на ремонтируемый объект с той же периодичностью. Оптимальный подход к ремонту — не мешать строителям работать, дергая их постоянными проверками и контролем, но принимать результаты работ по каждому этапу, следить за сроками и своевременно согласовывать все изменения. Ведь в успехе вашего ремонта никто не заинтересован так, как вы сами.

Анна Залесская