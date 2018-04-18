До и после: 8 идей по обустройству балкона к весенне-летнему сезону

Ничего, что балкон маленький. Оформить небольшое пространство, сделав его уютным, намного проще, чем огромное помещение. На Hometalk.com и Houzz.ru мы нашли несколько отличных примеров, которые обязательно вас вдохновят.

№ 1 Типовой балкон превратился в зону отдыха с цветами и свечками, где можно перекусить и расслабиться. Бетонную стену задекорировали бамбуковыми циновками, для защиты от яркого солнца по центру установили жалюзи, а в углу поставили большой ящик-сиденье, который может одновременно служить и местом для хранения.

Маленький столик из ИКЕА , много подвесных кашпо и, конечно свечи.

№ 2 Этот балкон был слишком бледным и скучным. Хозяйка покрасила деревянный настил яркой голубой краской, поставила большой сундук — столик на небольшой декоративный коврик и два раскладных стула. Главный декор — живые цветы!

№ 3 Еще один вариант для оформления скучных стен — мозаичная плитка на сетке. Укладывать ее не сложно (плитка клеится на мозаичный клей), стоит не дорого, а выглядит очень эффектно.

№ 4 Если балкон не застеклен, а дома живет кошка, блогер Ronja Lotte предлагает защитить его с помощью рыбачкой сетки и дополнить уличными шторами, которые изготавливают из ткани, которая не боится дождя и ветра. Небольшой диван для отдыха сделан из деревянных паллет, а нижняя решетка балкона оформлена циновкой.

№ 5 Стены этого балкона были перекрашены в другой цвет. Перила превратились в деревянный забор, а на пол уложена искусственная трава. Занавески и подвесные кашпо добавляют романтики и уюта.

№ 6 Деревянный настил РУННЕН из ИКЕА — хороший вариант декорирования цементного пола. Настил можно обрезать под размер площади пола, а при необходимости быстро разобрать.

№ 7 Кирпич по окну со стороны улицы пришлось закрыть, так как лоджию утепляли. Сначала хотели обшить досками, но решили сделать имитацию кирпича. Мастера нарисовали по штукатурке имитацию кирпича шпателем, а после покрасили. Получилось отлично!

Автор: Irina Sokolova — Больше дизайнерских идей: балконы и лоджии

№ 8 А этот балкон в средиземноморском стиле выполняет роль кабинета на свежем воздухе.

От: Натали Нуво — Находите новые интерьерные решения: балконы и лоджии

На эту тему: Уютный балкон: 21 потрясающая идея Анна Залесская