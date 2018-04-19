Дизайн кухни-гостиной 2018: тренды и свежие решения

Вместо обособленных кухни и гостиной в тренде большое студийное пространство и сразу несколько функциональных зон. Чтобы каждая из них гармонично продолжала и дополняла остальные, а новый интерьер получился цельным и завершенным, попробуйте использовать эти приемы. Показываем их на примере кухонь Leicht.

Важное правило удачного интерьера совмещенной с кухней гостиной — единый стиль всех функциональных зон. И, пожалуй, самое сложное, ведь попытки скомбинировать фурнитуру кухонного гарнитура и книжных шкафов часто оборачиваются настоящей головоломкой.

Упростить задачу поможет мебель со скрытой фурнитурой, базовым набором ручек, петель и декоративных элементов, а также модный тренд — бесшовная мебель. Например, для линейки Bondi-e Valais дизайнеры Leicht разработали кухню с незаметным переходом от фронта к столешнице — отличное решение для минималистичной обстановки.

Принцип подбора мебели со скрытой фурнитурой можно применить и к традиционным интерьерам. Правда, в этом случае стоит обратить внимание на облегченный вариант — современную классику. Взгляните на кухню Verve-FS Topos, Leicht: лаконичные, мелко профилированные филенчатые фасады, открытые полки и стеклянные витрины смотрятся не менее элегантно, чем традиционные классические.

Еще одно эффективное средство собрать воедино интерьер кухни-гостиной — использование модульной мебели. Чтобы органично интегрировать зону кухни в жилое пространство, можно «разбросать» модули, к примеру, полки или стеллажи, по всему помещению.

А вот дизайнеры Leicht разбили на отдельные модули… кухонный остров. Каждый из трех модулей острова в коллекции Topos Stone отвечает за одну из функциональных зон: подготовки продуктов, мокрую зону и зону приготовления пищи. Модули можно размещать где угодно, зонировать ими пространство и с легкостью подстраивать под особенности планировки.

Если зонирование модулями, габаритной мебелью или перегородками вам не по душе, используйте цвет. К примеру, палитра из натуральных, глубоких оттенков, разработанная знаменитым Ле Корбюзье, — то, что нужно.

Архитектор считал цвет эффективным инструментом для планирования пространства — и с этим сложно поспорить. Дизайнеры Leicht отобрали 15 рафинированных и универсальных оттенков из палитры LES COULEURS® LE CORBUSIER для своих кухонных программ, чтобы сделать переход кухни в зону гостиной гармоничным, а интерьер — не стареющим.

Холодильник, усеянный магнитами, или выглядывающая из-под столешницы стиральная машина — и «жилая кухня» скорее всего будет безнадежно испорчена. Как быть?

Можно выкрасить бытовые приборы в тон кухонному гарнитуру или остановить выбор на колоритных ретро-моделях — конечно, если стилистика позволяет. Или спрятать — в буквальном смысле слова. Так, в коллекциях кухонь Leicht, например, в Tocco Сoncrete-A, предусмотрены шкафы с задвижными фасадами для бытовой техники, чтобы ни одна мелочь не отвлекала от безупречного дизайна.

Впрочем, прятать все, что может нарушить эстетику жилого пространства, можно не только в шкафы. В тренде — сложносочиненные системы хранения, помогающие рационально расходовать каждый сантиметр и скрывать лишнее за архитектурными фасадами конструкции.

Например, кухня Bondi-e Xylo, Leicht состоит из функционального кухонного острова с барной стойкой и стильного, свободно стоящего куба с встроенной в него нишей для сидения.

Внутри куба располагается потайная комната-кладовая, в которой можно хранить кухонную утварь, оборудование для уборки, стирки и других бытовых дел. Попасть в «комнату в комнате» можно через незаметную дверь напротив острова, но гости вряд ли смогут об этом догадаться — разве что домашние разболтают.

Кухня пачкается быстрее других комнат, поэтому стоит заранее позаботиться о качественном керамограните на полу в кухонной зоне и немарком решении отделки фартука.

Перестраховать себя от частого мытья кухонных фасадов также можно, остановив свой выбор на кухонном гарнитуре с покрытием от отпечатков пальцев. Такое покрытие продумали и дизайнеры Leicht, например, в коллекции Bondi Сlassic FC. Кроме того, поверхности кухонь этой линейки имеют тактильную матовую отделку, невероятно приятную на ощупь.

Качественная имитация мрамора, травертина, известняка, оникса или дерева сегодня на пике популярности. В дизайне интерьера совмещенной с гостиной кухни этот тренд придется как нельзя кстати: кухонные фасады, столешницы и шкафы с выразительной фактурой природных материалов, например, как в кухнях Topos Concrete или Sirius Icono Synthia, Leicht добавят интерьеру лоска и эффекта living kitchen, уводя от мысли о том, что кухня — это только готовка.