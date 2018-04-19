Студия недели: однушка с изолированной спальней

В квартире со свободной перепланировкой дизайнеры создали пространство-трансформер. С помощью раздвижных перегородок просторная студия превращается в однушку с изолированной спальней и кухней-гостиной для приема гостей.

Первоначально эта квартира планировалась для сдачи в аренду, но в процессе ремонта заказчица решила оставить ее для личного пользования, так как работает в Москве и будет здесь периодически оставаться. Поэтому дизайнеры студии «Энигма» разработали универсальный интерьер, максимально комфортный для разных жильцов.

В квартире не было несущих стен: в результате планировки сделали студийное пространство, которое при необходимости можно зонировать с помощью раздвижной перегородки. Двери с матовым стеклом хорошо пропускают свет, но позволяют скрыть силуэт находящегося за ними человека, а также изолируют спальное место от различных шумов.

«Чтобы пространство смотрелось единым, мы решили использовать общую цветовую гамму для всех помещений и каркасной мебели. Вся корпусная мебель, двери и межкомнатная перегородка выкрашены в один цвет. Вдохновением стали обои Joseph Abboud Exquisite, которыми оклеили самую большую стену. Остальные стены окрасили в близкий тон. Для пола выбрали паркетную доску», — рассказывают дизайнеры.

Заказчица хотела вместить все, что необходимо для ежедневного использования. Для этого в спальне обустроили большую гардеробную (вход в нее спрятали за зеркалом в изголовье) с отдельным закрытым шкафом-купе, стеллажом для обуви и комодом для белья. В кровати есть объемный ящик для хранения запасных и сезонных подушек и одеял.

При входе в санузел разместили два шкафа-пенала. В одном установили стиральную машину с функцией сушки белья, выдвижным ящиком и полками для моющих средств, в другом — откидную корзину для белья и полки для чистого белья и полотенец.

Всю корпусную мебель в квартире сделали под заказ по индивидуальным размерам и эскизам. Для обтяжки кровати (изножья и изголовья) использовали ткани Robert Allen. На кухне поставили стол-трансформер: из журнального он легко превращается в полноценный обеденный стол для приема гостей.

Декор в квартире минимальный: в основном это небольшие картины и изразцы, оформленные также в цвет фасадов мебели. На стене над барной стойкой — деревянное резное панно из Малайзии. Заказчица квартиры любит путешествовать и постепенно хочет самостоятельно украсить интерьер привезенными из поездок сувенирами.

Спальня Отделка: обои, Joseph Abboud Exquisite, артикул Forsythe цвет Hancock; краска, Tikkurila Symphony Напольное покрытие: паркетная доска, Bauwerk Cleverpark цвет копченый дуб Мебель: ткани для обивки кровати, Robert Allen, коллекция Aloe Освещение: Masiero

Кухня-гостиная Отделка: плитка, Тonalite Silk, Pergamena Arabesque Мебель: диван, Estetica в ткани «Романтика» Техника для кухни: Smeg, Liebherr, Bosch Декор: шторы и ткани, Espocada

Санузел Отделка: плитка, Il Cavallino Provenzale Напольное покрытие: Piemme Wood Selection Parquet Walnut; Sadon Ecowood Brown Техника: стиральная машина, Bosch WVG 30461OE Сантехника: Emmevi, Villeroy & Boch, Ravak