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Как сделать хорошую планировку в однушке: 2 варианта
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Как сделать хорошую планировку в однушке: 2 варианта 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Хотите превратить бетонную коробку без внутренних перегородок в функциональное пространство? Дизайнер Никита Зуб создал для семейной пары два варианта планировки новой однушки. Рассказываем подробности.
Тип дома: монолитный дом Площадь квартиры: 41 кв. м Комнаты: 1 Санузел: 1 Плита: электричество Заказчики: семейная пара без детей Пожелания: совмещенная ванная комната; спальня с кроватью с матрасом шириной 160 см, место для детской кроватки в будущем; общее пространство кухни-гостиной.
За счет объединения туалета и ванной комнаты убрали из прихожей вторую дверь в туалет — прихожая перестала быть проходной.
В спальне выделили место для детской кроватки у стены и обустроили небольшую гардеробную.
Из-за скошенной внешней стены было довольно непросто сделать и гостиную зону, и столовую, и большую функциональную кухню в одном помещении.
В итоге, чтобы выиграть максимум рабочей поверхности, кухню сделали П-образной, установив на полуострове варочную панель.
На смежной со спальней стене поставили шкафы-колонны с холодильником и духовкой/СВЧ-печью.
В спальне разместили рабочее место для заказчика у окна.
Уменьшили кухонный гарнитур, чтобы сделать больше гостиную зону.
Установили более вместительный раскладной диван, а вместо полуострова будет круглый обеденный стол.
Как и в предыдущем варианте, в ванной разместили стиральную и сушильную машины.
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