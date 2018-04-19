Как сделать хорошую планировку в однушке: 2 варианта

Хотите превратить бетонную коробку без внутренних перегородок в функциональное пространство? Дизайнер Никита Зуб создал для семейной пары два варианта планировки новой однушки. Рассказываем подробности.

Тип дома: монолитный дом Площадь квартиры: 41 кв. м Комнаты: 1 Санузел: 1 Плита: электричество Заказчики: семейная пара без детей Пожелания: совмещенная ванная комната; спальня с кроватью с матрасом шириной 160 см, место для детской кроватки в будущем; общее пространство кухни-гостиной.

За счет объединения туалета и ванной комнаты убрали из прихожей вторую дверь в туалет — прихожая перестала быть проходной.

В спальне выделили место для детской кроватки у стены и обустроили небольшую гардеробную.

Из-за скошенной внешней стены было довольно непросто сделать и гостиную зону, и столовую, и большую функциональную кухню в одном помещении.

В итоге, чтобы выиграть максимум рабочей поверхности, кухню сделали П-образной, установив на полуострове варочную панель.

На смежной со спальней стене поставили шкафы-колонны с холодильником и духовкой/СВЧ-печью.

В спальне разместили рабочее место для заказчика у окна.

Уменьшили кухонный гарнитур, чтобы сделать больше гостиную зону.

Установили более вместительный раскладной диван, а вместо полуострова будет круглый обеденный стол.

Как и в предыдущем варианте, в ванной разместили стиральную и сушильную машины.