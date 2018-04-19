Как быстро и без лишних затрат обновить ремонт в квартире?

Рассказываем, как обновить ремонт в квартире быстро и бюджетно — идеи для этого найдены в реальных проектах российских дизайнеров.

Даже качественное и дорогое покрытие нужно обновлять. В своей квартире дизайнер Наталья Анахина покрасила паркет черной краской. Со временем она начала стираться, но это придало интерьеру особый колорит.

Таким образом Ольга Пантелеева обновила кухонный фартук в своей квартире. Индивидуальности дизайнер добавила с помощью росписи. Вы тоже можете придумать любой узор, скопировать понравившийся принт из интернета — не бойтесь экспериментировать и воплощать фантазии.

Швы плитки выдают возраст ремонта. Их просто обновить, используя быстросохнущие затирки. Попробуйте цветной вариант — свежее и модное решение.

Когда отделку стен пора обновить, но поверхность неровная, обои — идеальное решение. Одну из стен можно сделать акцентной — выбирайте обои яркого цвета или с интересным орнаментом. Двух рулонов будет достаточно.

Апсайклинг входит в моду. Пригодятся не только винтажные классические предметы, но и вещи из советского прошлого — сейчас актуальны интерьеры в стиле mid-century модерн.

Для старого дивана или кресла всегда можно купить новый чехол. Именно так сделала Анна Коваленко в своем супер-бюджетном проекте (оформление квартиры для сдачи в аренду всего за 100 000 рублей).

Иногда достаточно заменить фурнитуру. В небольших квартирах с минимальным количеством мебели даже такие мелочи, как ручки шкафа, играют роль — такого мнения придерживаются архитекторы из Crosby Studios.

Сделайте на стене раскладку из полиуретановых молдингов и покрасьте их. Прием часто используется в классических интерьерах, но и в современном стиле будет выглядеть эффектно.

Сбейте штукатурку со стен, чтобы оголить кирпич и покройте краской светлого оттенка. Так, как это сделала Наталья Анахина в своей квартире.

Дизайнер Марина Назаренко считает, что это рецепт бюджетного, нескучного и современного интерьера. Для проекта, ограниченного по времени и бюджету, она выбрала именно скандинавский стиль. Посмотрите, что получилось.

На обложке дизайн-проект Веры Тарловской.