Самый милый диван: новинка Salone del Mobile Milano 2018

Встречайте милейший диванчик Kepi от итальянской фабрики Saba.

Компактный двухместный диванчик в длину всего 160 см, вдохновлён скандинавским дизайном и окрашен в сочные оттенки лета. Красный — не единственный из возможных цветов, в распоряжении заказчика вся палитра RAL.

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Диванчик лёгкий, уютный и, как нам кажется, вполне мобильный — утром в спальне, днём можно в гостиную перенести, а вечером на террасу.

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