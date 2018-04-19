14 вариантов раскладки плитки на кухонном фартуке

1. Традиционная укладка плитки «кабанчик»

Плитка в форме кирпича, которую чаще называют «кабанчиком», в самом простом варианте укладки выглядит так. Однако простота не отменяет красоты этого решения. Оно универсально и подойдет кухне в любом стиле.

Фото: Instagram arizonatile

2. Плитка «кабанчик» со смещением

Этот вариант можно встретить даже чаще, чем предыдущий. Укладка со смещением выглядит стильно и украшает кухню. Особенно интересно смотрятся цветные швы. Экспериментируйте!

Фото: Instagram sawdust.angel

3. Плитка «кабанчик» вертикально

А вот это что-то новенькое. Вертикальное размещение плитки позволяет сделать интересное зонирование на фартуке (если на кухне нет верхних шкафов), а контрастный цвет стены подчеркнет такое стильное решение. Стоит попробовать.

Фото: Instagram atx_by_sydney

4. «Елочка»

Укладку «елочкой» можно применить не только на полу, но и на кухонном фартуке. В таком виде удачно смотрится даже простая белая плитка.

Фото: Instagram metcabinet

5. «Елочка» со смещением

Более простой вариант укладки — когда не нужно подрезать края плитки. Лучше выбрать цветной материал. А если не хочется ярких тонов, подойдут пастельные оттенки.

Фото: Instagram homeofthegreens

6. Подобие плетения

В этом варианте две плитки укладываются одна к другой наподобие плетения. Если присмотреться, действительно кажется, что строчки переходят одна в другую. Сделать это непросто, приглашайте опытного мастера. Зато такой фартук подойдет и современному, и классическому стилю кухни.

Фото: Instagram tilebar

7. Ромбы — в объемный куб Обычная плитка ромбом, уложенная таким образом, напоминает объемные кубы, которые как будто лежат на вашем кухонном фартуке. Такая стена может стать настоящим арт-объектом в вашей кухне, поэтому в обстановку будет достаточно добавить лишь минималистичную мебель.

Фото: Instagram unitedtileandstone_

8. Объемные кубы и плитка «кабанчик» со смещением

В этом случае два варианта укладки переходят один в другой. Интересная идея для зонирования даже небольшой кухни на несколько участков.

Фото: Instagram luxesurfaces

9. Традиционная укладка квадратной плитки

Это беспроигрышный вариант, особенно когда плитка с цветным узором, типа пэчворк или с восточными акцентами. Можно выложить фартук в длину или только стену над плитой.

Фото: Instagram megankka

Фото: Instagram cementtileshop

10. Панно на кухонном фартуке

В проектах западных дизайнеров нередко можно увидеть такой вариант: панно из плитки другой формы или цвета над плитой. Этот интересный вариант акцентной стены позволяет ограничиться в декоре кухни — она и так будет выглядеть стильно и завершенно.

Фото: Instagram stoneimpressions

11. Гексагоны в виде мозаики

Маленькие шестигранники, уложенные на стену, напоминают о мозаике. Это решение отлично подойдет для классический кухни и наверняка поможет сэкономить — такая маленькая плитка укладывается целыми пластами.

Фото: Instagram tileideal

12. Прямая укладка вытянутых шестигранников

Здесь плитка уложена уже «по канонам» — одна на другой, ровно и красиво. Возможно, такое решение кому-то кажется скучным, но изысканный черный цвет, такой нетипичный для кухонного фартука, точно разрушит это представление.

Фото: Instagram specceramicsinc

13. Традиционная укладка гексагонов

Эта форма покорила умы дизайнеров в прошлом сезоне. Гексагоны разных размеров мы постоянно наблюдаем в западных проектах, и наши дизайнер не отстают. Главное преимущество плитки такой формы — в любом цвете при простой укладке она «создает» весь интерьер и выступает главным арт-объектом.

Фото: Instagram adayincharlotte

14. Традиционная укладка плитки в форме рыбьей чешуи

Еще одна популярная форма для плитки. С ней кухонный фартук «заиграет» по-новому. Такой форме плитки не нужен какой-то особый способ укладки — она очень выигрышно смотрится в традиционном варианте.

Фото: Instagram kishagiannidesigns