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Что делать с подоконником: 89 необычных и простых идей
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Что делать с подоконником: 89 необычных и простых идей 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Счастливые обладатели городских квартир часто сетуют на то, что им не хватает двух важных вещей: пространства и естественного света. Даже если нам удаётся рационально разместить в квартире мебель, и теперь кровати, шкафы, столы и тумбочки дополняют друг друга, то места для хранения вещей в квартире остаётся катастрофически мало.
А когда вы поставили мебель и разложили вещи по шкафам и антресолям, то обнаружили, что в комнате всё время темно и даже днём приходится включать свет. Особенно часто это происходит в зимнее время, когда дни такие короткие. За окном поздно светает и рано темнеет, и человеческий организм остро ощущает нехватку солнечных лучей.
Не будем сбрасывать со счетов такую обязательную в квартире вещь, как подоконник. Мы нашли для вас много идей, которые помогут бороться с нехваткой света и места для вещей.
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Подоконники как хранилища
Хранить тут можно что угодно — тёплые вещи летом, любимые DVD-диски, книги или игрушки.
Уголок для чтения
Для тех, кто любит читать: шкафы и полки с книгами прекрасно сочетаются с удобными подушками, пледом и естественным светом из окна. Идеальное место!
Для мечтателей и романтиков
Для тех, кто любит размышлять о жизни, наблюдать за звёздным небом или просто нежиться по утрам в постели, мягкие и удобные диванчики — то что нужно. Ещё эти диванчики просто созданы для романтических свиданий.
Если в доме есть лестница
Если у вас в доме достаточно свободной площади, это пространство можно использовать с толком.
Для трудоголиков
Часто трудовой процесс протекает там же, где вы живёте, и обустроить рабочее место дома, не занимая большую площадь, очень просто.
Обшитый деревом подоконник
Натуральный материал, тёплый и «живой» на ощупь, предпочтительнее бездушного пластика.
Домашний сад  В конце концов, можно использовать подоконник самым простым способом, расположив на нём свой маленький сад. И красиво, и всем хорошо — и растениям, и людям.
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