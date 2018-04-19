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Обувной магазин украсили непальскими коврами
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Обувной магазин украсили непальскими коврами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский бренд обуви и аксессуаров Santoni представил во время выставки дизайна Salone del Mobile коллекцию ковров, созданных по эскизам дизайнера Патрисии Уркиолы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Милана.
Ковры линий Slinkie, Visioni и Rotazioni сдержанных пастельных и песочных оттенков с рельефной выработкой украсили витрину и интерьер магазина. Они входят в новую коллекцию бренда CC Tapis. Ковры изготавливаются вручную в Непале тибетскими ткачами из шерсти, плотность — 125,000 узлов на один квадратный метр.
Кроме того, марка Santoni выпустила коллекцию мужских и женских туфель-монков с двумя пряжками #MySantoniColours в цветовой гамме, навеянной работами Уркиолы. «Я люблю то, что делает Santoni, — сказала Патрисия Уркиола. — Мне приятно, что им тоже нравятся мои работы». «Я всегда уважал Патрисию, ее работы, талант и необыкновенный характер. Я очень рад нашему сотрудничеству», — прокомментировал CEO Santoni Джузеппе Сантони.
Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году, проходит ежегодно в апреле.
Компания Santoni основана в Италии в 1975 году. Под этой маркой производятся мужская и женская классическая и повседневная обувь и аксессуары — сумки, кошельки, ремни.
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