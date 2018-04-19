Реставраторы демонтировали перегородки вокруг первого этажа Дома Наркомфина

Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

«Знаменитому памятнику архитектуры возвращают исторический облик: в ходе реставрационных работ в Доме Наркомфина демонтированы поздние перегородки и стены первого этажа, которые закрывали бетонные колонны в основании здания», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в апреле 2018 г. специалисты демонтировали внешние стены первого этажа Дома Наркомфина: по первоначальному замыслу архитектора проекта Моисея Гинзбурга бетонные колонны в три ряда, на которых стоит дом, были открыты, тем самым объединяя пространство перед домом и за ним. Позднее их обнесли стенами, скрыв авторский замысел, но добавив дому лишних метров. Инвестор специально выкупил первый этаж этого здания у городских властей, для того чтобы вернуть ему первозданный вид.