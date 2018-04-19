Реставраторы демонтировали перегородки вокруг первого этажа Дома Наркомфина 

Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.
«Знаменитому памятнику архитектуры возвращают исторический облик: в ходе реставрационных работ в Доме Наркомфина демонтированы поздние перегородки и стены первого этажа, которые закрывали бетонные колонны в основании здания», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в апреле 2018 г. специалисты демонтировали внешние стены первого этажа Дома Наркомфина: по первоначальному замыслу архитектора проекта Моисея Гинзбурга бетонные колонны в три ряда, на которых стоит дом, были открыты, тем самым объединяя пространство перед домом и за ним. Позднее их обнесли стенами, скрыв авторский замысел, но добавив дому лишних метров. Инвестор специально выкупил первый этаж этого здания у городских властей, для того чтобы вернуть ему первозданный вид.
«Прошло менее года с момента начала реставрации Дома Наркомфина. Уже проведены противоаварийные работы, гидроизолирована крыша жилого и коммунального корпусов, внутри удалены поздние перегородки. В здании монтируется система вентиляции. Проводятся работы в подвале. Реставраторы сделали пробное окно, воссоздающее авторское решение. Идет тщательная работа с цветовым оформлением — специалисты, проводя расчистки стен, ищут оригинальные цвета, в которые были окрашены поверхности. И вот теперь открыт первый этаж — постепенно он предстает перед нами именно таким, каким его задумали и построили Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. Он также пояснил, что ремонтно-реставрационные работы закончатся в 2019 г. В планах работ: приспособление здания под современные требования, возвращение изначального вида и структуры интерьерам корпусов, восстановление планировки, отделка квартир и общественных помещений, благоустройство дворика на территории дома.