Реставраторы убрали перегородки вокруг первого этажа Дома Наркомфина в Москве

В ходе реставрационных работ знаменитого памятника архитектуры — Дома Наркомфина в Москве — рабочие демонтировали поздние перегородки и стены первого этажа, которые закрывали бетонные колонны в основании здания, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

«В апреле 2018 года специалисты демонтировали внешние стены первого этажа Дома Наркомфина (Новинский бульвар, 25, корпус 1): по первоначальному замыслу архитектора проекта Моисея Гинзбурга бетонные колонны в три ряда, на которых стоит дом, были открыты, тем самым объединяя пространство перед домом и за ним. Позднее их обнесли стенами, скрыв авторский замысел, но добавив дому лишних метров. Инвестор специально выкупил первый этаж этого здания у городских властей, для того чтобы вернуть ему первозданный вид», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что прошло менее года с момента начала реставрации Дома Наркомфина. Уже проведены противоаварийные работы, гидроизолирована крыша жилого и коммунального корпусов, внутри удалены поздние перегородки. В здании монтируется система вентиляции. Проводятся работы в подвале. Также реставраторы сделали пробное окно, воссоздающее авторское решение.

«Идет тщательная работа с цветовым оформлением — специалисты, проводя расчистки стен, ищут оригинальные цвета, в которые были окрашены поверхности. И вот теперь открыт первый этаж Дома — постепенно он предстает перед нами именно таким, каким его задумали и построили Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис », — подчеркнул Емельянов.

Он также добавил, что ремонтно-реставрационные работы закончатся в 2019 году. В планах работ — приспособление здания под современные требования, возвращение изначального вида и структуры интерьерам корпусов, восстановление планировки, отделка квартир и общественных помещений, благоустройство дворика на территории дома.

В материале напоминается, что дом работников Народного комиссариата финансов (Наркомфина) СССР был построен архитекторами Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1928-1930 годах. Это был уникальный для своего времени эксперимент, здесь использовались самые новаторские материалы и идеи: каркас из монолитного железобетона, разработанные совместно с профессором школы Баухаус Хиннерком Шепером цветовые схемы окрашивания внутренних помещений Дома, открытый первый этаж, квартиры-ячейки, идеи инсоляции помещений и многое другое.

Основной идеей авторов стало создание максимального количества открытых пространств: предполагалось, что жильцы Дома должны стать одной большой семьей. Этим обусловлено наличие коммунального корпуса, общей террасы по периметру дома и общественных пространств на крыше.

Однако в процессе эксплуатации дома идея общего быта сошла на нет: возводились многочисленные стены и перегородки, в том числе вокруг «ножек» первого этажа; был надстроен этажом коммунальный корпус.