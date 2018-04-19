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В Милане определили место российских дизайнеров
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В Милане определили место российских дизайнеров 

Forbes.ru 5 часов назад
Фото: Forbes.ru
18 апреля в Милане, в дни проведения выставки Salone del Mobile.Milano, журнал Interni и компания Aran Cucine во флагманском бутике Aran организовали совместное мероприятие «The Show of Russian Designers», чтобы рассказать о растущем влияние российских дизайнеров.
В рамках вечера прошла дискуссия о современном дизайне в России, модератором которой выступил первый вице-президент международной медиагруппы ACMG Антонио Алицци. Участие в дискусси приняли архитектор и президент Aran Cucine Ренцо Растелли, основатель одной из первых студий индустриального дизайна в Италии Марио Хасуике, архитектор проекта Bosco Verticale в Милане Стефано Боэри, архитектор и основатель StudioInsito Лаура Перетти.
Вечер Interni и Aran Cucine прошел при поддержке фестиваля «Русские сезоны».
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