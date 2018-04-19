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IKEA выпустили коллаборацию с уличной маркой Stampd
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IKEA выпустили коллаборацию с уличной маркой Stampd 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Американский бренд уличной одежды Stampd и компания IKEA представили совместную коллекцию SPÄNST, выход которой анонсировали год назад. В коллекцию вошли, кроме товаров для дома (например, коробки для кроссовок и полка для скейтбордов), спортивные сумки, футболки, толстовки и даже баскетбольное кольцо. «Мода и мебель, конечно, разные области, но творческий процесс в них похож. Предметы, находящиеся вокруг нас, — неотъемлемая часть творческого процесса», — поделился дизайнер Stampd Крис Стамп. Коллекция появится в магазинах IKEA в мае.
Недавно IKEA выпустили коллаборацию с художницей по костюмам Беа Окерлунд.
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