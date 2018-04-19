Благородный интерьер в серо-коричневых тонах

Квартира в Москве предназначалась для яркой, творческой женщины и двух её дочерей. Если провести аналогию с художественным полотном, этот интерьер изначально задумывался как своего рода основа, «холст», решённый в нейтральной цветовой гамме, чтобы его можно было дополнить произведениями искусства из коллекции заказчицы (она сама увлекается фотографией). Более того, чтобы со временем, когда дочери вырастут и захотят что-то поменять, ориентируясь на свой вкус, это можно было сделать без особых проблем.

Палитра основана на оттенках серого, коричневого с вкраплениями чёрного. Архитектор Мария Серебряная рассказывает: «Оттенки серого в интерьере успокаивают и служат прекрасным фоном для расстановки акцентов, которые можно легко „отредактировать“, даже если просто изменилось настроение. Серый — базовый цвет, идеальная основа для любого декора. К нему можно добавить разные краски: от ярко–красного до жёлтого, зелёного и других цветов».

Нейтральный фон также позволяет легко играть фактурами: серый монохром сочетается и с мозаикой, и с натуральным деревом, и с бархатными обивками, и с аксессуарами и светильниками из прозрачного хрусталя. Наряду с колористикой и фактурным рядом архитекторы уделили внимание освещению, продумав несколько базовых сценариев, которые также можно менять по своему усмотрению. «Интерьер bespoke» — как характеризует проект Мария.

«Особое настроение в этом интерьере создаёт освещение: мы использовали разные блоки, которые можно регулировать в соответствии со своими предпочтениями. Сценарии освещения выстроены так, что можно создать атмосферу праздника, есть деловой сценарий и релакс для комфорта и уединения. Таким образом, свет становится своего рода аксессуаром. Он притягивает внимание, настраивает на особый лад и создаёт интригу», — отмечает Мария Серебряная.