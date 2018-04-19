Как сделать свой дом уютным: живой пример из Швеции

Современный дом не всегда подразумевает модные новинки и передовые технологии. Главное, чтобы человек, находясь в своей обители, ощущал комфорт и уют. А многие могут этого достичь, лишь отдав дань истории и добавив в свои апартаменты детали, которыми окружали себя наши предки. Эти мелочи словно на генном уровне дороги нам и близки сердцу.

Сегодня дизайнеры любят смешивать всевозможные стили, создавая при этом необычные интерьеры. Но в последнее время они всё чаще возвращаются к этнике. Причём не той, что пришла из заморских стран, а к собственной, народной, родной, хотя и слегка осовремененной. Интересным и ярким примером такой тенденции может послужить старинный шведский дом с настоящим скандинавским характером.

Дом находится в очень живописной местности на границе с Норвегией и называется Avagarden. Он был построен ещё в середине 50-х годов XIX века, а семь лет назад его немного переделали. Внутри жилище выглядит очень уютно, ведь оформлено оно в национальном стиле — шведском кантри.

Кстати, некоторая мебель сохранилась здесь ещё со времён постройки дома и даже сейчас гармонично соседствует со своими современными «собратьями». Вероятнее всего, здесь живёт большая семья, которая чтит традиции и с уважением относится к своим корням.

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Зимы в Швеции, как и в России, долгие, тёмные и холодные, поэтому вовсе не удивительно, что шведы издревле пытались сделать дома светлее, подбирая цветовую гамму так, чтобы в холодное время интерьер выглядел оживлённым и уютным.

Поэтому в убранстве Avagarden много насыщенных цветов, но все они очень естественные и природные: тёплый красный, бордовый, синий, голубой, зелёный. А большое количество белого и кремового — традиционные оттенки шведских интерьеров, словно постоянное напоминание о грядущем и долгожданном лете.

Для большинства национальных стилей характерно обилие натурального дерева, ведь этот материал распространён по всей планете и практически во всех ремёслах помогал человеку. Поэтому и в этом доме его очень много: пол, потолок, стены, мебель. Но от этого становится лишь уютнее.

Наше мнение:

— Чтобы сделать интерьер более колоритным, лучше всего использовать изделия ручной работы. Для этого отлично подойдут плетёные и вышитые вещи. А что касается мебели, то более натурально она будет выглядеть, если её не покрасить, а обработать морилкой.

В этом доме ощущается самобытная атмосфера и есть столь редкий в наше время деревенский уют. Его сердцем, несомненно, стала гостиная, где так и хочется устроиться на удобном диване и обложить себя мягкими подушками.

Ну и какой настоящий шведский дом без камина? Он здесь самый важный атрибут домашнего очага. А если захотелось перекусить, то всегда можно устроить тёплый семейный ужин в просторной кухне с очень колоритной дровяной печью.

И если первый этаж Avagarden занимают вышеупомянутые гостиная и кухня, то в мансарде разместились аж четыре спальни вместе с санузлами. Даже трикотаж и ткани в клеточку здесь оформлены в национальных шведских традициях с использованием этнического орнамента. А вышитые предметы и шкура медведя лишь дополняют общую картинку и словно переносят в прошлое.

Наше мнение:

— Добавлять в интерьер национальные элементы, конечно, здорово и даже нужно, но тут главное — не перестараться, чтобы дом не превратился в некий музей старины. Поэтому не стоит слишком увлекаться, а лучше подобрать лишь несколько таких ярких элементов.

Но если шведы так могут, значит и русский стиль имеет все шансы стать модным. Сейчас стартовал конкурс для дизайнеров, архитекторов и студентов профильных вузов, партнёром которого выступил наш ресурс roomble.com. Основная цель конкурса — продемонстрировать всю красоту традиционных русских элементов декора и показать, насколько гармонично они могут влиться в современный интерьер. Ведь наша богатая история дарит массу возможностей, которыми мы, к великому сожалению, часто пренебрегаем и стремимся заполнить пробелы чужой культурой. Более подробную информацию можно прочесть на сайте фонда поддержки молодых дизайнеров и архитекторов «Твори!» (fond-tvori.ru).

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