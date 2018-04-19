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В Милане построили инсталляцию из 150 тысяч марокканских плиток
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В Милане построили инсталляцию из 150 тысяч марокканских плиток 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французский модный дом Hermès во время выставки дизайна Salone del Mobile представил новую коллекцию предметов интерьера, коллекцию фарфора, текстиля и обоев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Милана.
Новинки показали в инсталляции, созданной по эскизам Шарлотты Мако-Перельман, одной из двух креативных директоров Atelier Maison Hermès. Инсталляция из семи параллелепипедов-«комнат» разной высоты и площади сооружена в выставочном зале Museo della Permanente. На ее декор пошло 150 тысяч марокканских плиток ручной работы насыщенных цветов: синего, изумрудного, бордового, охристого.
Для разработки новой коллекции фарфора A Walk in the Garden («Прогулка в саду») дом пригласил к сотрудничеству британского иллюстратора Найджела Пика, который не раз создавал эскизы для платков-каре Hermès. Другой художник, мексиканец Мигель Кастро Леньеро, создал эскизы для коллекции из трех пледов Les 3 Chevaux с нарочито наивным, как на наскальных рисунках, изображениями лошадей и вышивкой бисером миюки. Пледы называются по именам гор в Мексике и стоят 14,8 тысяч евро каждый.
Кроме того, дом представил новые коллекции текстиля и обоев, вазы и подносы из фарфора, предметы для хранения платков-каре и шкатулки.
Дом Hermès основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию, в том числе нишевую линию Hermessense. В 2017 году дом выпустил новый аромат Twilly d’Hermès, созданный Кристин Нажель.
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