10 странных интерьерных трендов, с которыми нужно быть осторожными

1. Небрежная отделка стен

Стены, небрежно отделанные бетоном, фактурной штукатуркой или оформленные другими грубыми материалами, — частый элемент современного дизайна. Этот прием стал трендом с ростом популярности стиля лофт, однако не стоит торопиться использовать его в своей квартире. Во-первых, он больше подходит для оформления офисов, ресторанов и прочих общественных мест. Во-вторых, чаще всего такие неаккуратные стены служат контрастным фоном для стильной, строгой и довольно дорогой мебели, как бы оттеняя ее и создавая эффект гармоничного сочетания несочетаемого.

Дизайн: Annaleena

2. Сочетание ярких цветов

Устав от светлого и довольно нейтрального скандинавского стиля, многие дизайнеры пустились во все тяжкие — и предложили сочетать в одном пространстве сразу несколько ярких оттенков. Любителям сочных тонов прием пришелся по душе — и многоцветные интерьеры становятся все более популярными.

Советуем, однако, отнестись к этому тренду с осторожностью: для сочетания сразу нескольких ярких оттенков нужно обладать профессиональным чувством цвета, а также уметь вовремя остановиться. Кроме того, всегда есть риск, что довольно скоро вы устанете от слишком активной цветовой гаммы — и придется менять обстановку.

Самый «безопасный» способ добавить в интерьер цвет — начать с мелочей: текстиля, настенного декора, аксессуаров. Так вы снизите риск перестараться, а если оттенки начнут приедаться, сможете без чрезмерных затрат обновить обстановку.

3. Глубокие темные тона

Еще один тренд, ставший своеобразным ответом белым интерьерам, — оформление обстановки в глубоких темных оттенках. Это решение действительно смотрится достаточно свежо, солидно и статусно, однако нужно быть очень аккуратными с такими тонами.

Во-первых, важно предусмотреть достаточное освещение, иначе вместо задуманного вы получите просто мрачное и неуютное пространство. Во-вторых, добавляя яркие акценты, подбирайте их в столь же сложных тонах: к примеру, ярко-желтый на фоне глубокого серо-зеленого будет выглядеть слишком кричаще и упростит обстановку, а вот горчичный будет куда более уместен. В третьих, не забывайте добавлять светлые оттенки, дабы уравновесить цветовую гамму.

Дизайн: Andrew Simpson Architects

4. Картины на полу

Дизайнеры неустанно ищут новые способы декорировать интерьер и внести в него изюминку. Результатом таких поисков стал еще один странный тренд — картины и постеры в рамах, размещенные прямо на полу и прислоненные к стене. Советуем хорошенько подумать, прежде чем следовать этому модному веянию, особенно если в доме есть дети и животные. Если вы все-таки решили привнести в свою обстановку этот прием, убедитесь, что рама не слишком тяжелая, а картина не прикрыта легко бьющимся стеклом.

Впрочем, такой вариант декорирования может выручить жильцов старых домов (где из соображений безопасности запрещено вешать что-либо на стены), а также тех, кто снимает жилье (часто хозяева запрещают вбивать в стену гвозди или использовать декоративные наклейки).

Дизайн: Katerina Dima

5. Абстрактный декор

В качестве декора в последнее время стало очень модным использовать абстрактные картины, постеры, статуэтки. Спешим огорчить: этот прием делает интерьер весьма безликим. Он идеально подходит для оформления жилья под съем или, скажем, гостиничных номеров, однако редко бывает уместен в домашней обстановке.

Если же вы являетесь поклонником абстрактного искусства, сочетайте такой декор с более персонализированным: подойдут фотографии, постеры с вдохновляющими надписями, личные спортивные трофеи.

Фото: Alvhem

6. Мех и вязаный текстиль

Тренд на теплые фактуры — мех, вязаный текстиль — пришел из скандинавских стран и полюбился многим. И хотя у него имеется немало плюсов, использовать прием нужно очень аккуратно и сезонно. Согласитесь, довольно странно будет выглядеть меховой плед, если за окном разгар лета и температура под 40 ℃.

Дизайн: Coco Lapine Design

7. Открытое хранение одежды

Прием, который российские дизайнеры охотно заимствуют у западных. И который, увы, часто неуместен в наших климатических условиях. Ведь если легкие платья, рассортированные по цветам и оттенкам, смотрятся при открытом хранении весьма стильно, то добиться того же эффекта, развесив свитера и шерстяные юбки, довольно сложно.

Фото: IKEA

8. Безликий текстиль

Мода на экологичность ввела в тренды натуральный текстиль ненавязчивых оттенков, без узоров и какого-либо декора. Увы, смотрится он довольно безлико и уместен только если вы хотите визуально облегчить перегруженную цветами и деталями обстановку или оформляете интерьер в определенном стилистическом решении (скажем, в стиле минимализм или модном ваби-саби).

Фото: Alvhem

9. Замысловатые светильники

Тренд на всевозможные замысловатые светильники появился несколько лет назад — и с тех пор лишь укрепил свои позиции. С одной стороны, дизайнерская люстра — замечательный пример функционального декора. С другой, не стоит все же забывать, что основная функция светильников — создавать желаемое искусственное освещение.

Фото: Alvhem

10. Драпировка над кроватью

Один из наиболее странных современных трендов — это небрежная текстильная драпировка над кроватью. В большинстве случаев такое решение выглядит чужеродным и неуместным (если, конечно, вы не оформляете квартиру в восточном стиле), а в детской спальне может стать еще и опасным: например, несколько лет назад компания ИКЕА отзывала тканевые балдахины для детской из-за риска удушения.

Фото: Stadshem