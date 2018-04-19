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Мебельная фабрика Draenert празднует 50-летие
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Мебельная фабрика Draenert празднует 50-летие 

Salon.ru 5 часов назад
Фото: Salon.ru
Петер и Кэрин Дренерт основали своё дело в 1968 году. Фабрика и сейчас находится там же, на живописном берегу озера Констанц в местечке Инненштадт. Близость к природе, красота самого места во многом определили любовь владельцев фабрики к натуральным материалам: камню, дереву, стеклу, металлу. Прежде всего это камень
Столешницы для обеденных и письменных столов, кофейных столиков из мрамора удивительной красоты — этим фабрика прославилась на весь мир. Ручной труд, любовь к ремесленной обработке камня сочетаются с высокими технологиями резки и инжинирингом: достижение DRAENERT — раскладные мраморные столы. Такие больше не делает никто.
На 70-е и 80-е годы пришёлся пик дизайнерской славы бренда: мебель DRAENERT появилась в экспозициях ведущих музеев мира: в Нью–Йорке, Чикаго, Токио, Лондоне, Ганновере, Штутгарте, Кёльне, Берлине, Мюнхене. Только шедевры. И так уже полвека.
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