30 потрясающих примеров, которые вынудят вас купить фанеру

Мода на экологический стиль и натуральные материалы плавно перешла из 2014 года в 2015-й. Однако в рейтинге востребованности самих материалов произошли некоторые изменения. Так, например, вместо натурального дерева дизайнеры всё чаще стали использовать обычную фанеру. Сегодня из фанеры создают мебель, отделку, сантехнику и даже фасады зданий. Обычный доступный материал, к которому раньше относились снисходительно, неожиданно оказался на пике популярности.

Наше мнение:

— Стоит отметить, что заново открыли фанеру канадские дизайнеры — братья Дреслер (Jason and Lars Dressler). Именно они стали первыми использовать фанеру для изготовления своих элегантных минималистических предметов мебели, которые поразили воображение масс и вызвали настоящий фанерный бум.

В эпоху минимализма, природных мотивов и естественности фанера как нельзя лучше «пришлась ко двору». Ещё совсем недавно этот материал считался безликим, неприглядным и слишком дешёвым на вид. При изготовлении мебели фанеру зачастую маскировали деревянным шпоном. Только в последнее время дизайнеры наконец-то обратили внимание на изящный ненавязчивый рисунок, свойственный её поверхности. И сегодня, наряду с оголёнными кирпичными стенами и ничем не покрытыми бетонными полами, в моде отделка и мебель из натуральной фанеры, без отделки и прикрас.

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Наше мнение:

— Интересный факт: фанера хорошо отражает свет. Так что фанерная отделка стены, расположенной напротив окна, сделает помещение светлее и заставит его казаться больше. Тот же отражающий эффект создают торцы шкафов, стеллажей, диванов и другой мебели, выполненной из не покрытой шпоном фанеры.

Фанера — идеальный вариант для изготовления мебели. Помимо прочности и экологичности, она обладает таким немаловажным качеством, как простота резки и конструирования. В отличие от деревянных досок фанерным плитам можно придать любую форму: ломаную, закруглённую. Этот материал не ограничивает фантазию дизайнера, а наоборот, стимулирует его к смелым творческим экспериментам.

Благодаря тому, что фанера одинаково хороша как в качестве отделки, так и в качестве материала для производства мебели, дизайнеры получили возможность создавать полномасштабные проекты жилых пространств, в которых львиная доля интерьера выполнена именно из фанеры. Такие проекты становятся всё более и более популярными в связи с тем, что их главными характеристиками являются актуальные нынче минималистическая стилистика, практичность и визуальная гармония.

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