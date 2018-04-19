Стали известны победители Salone Satellite 2018 

Взгляд всей дизайнерской индустрии сейчас прикован к Милану и проходящей здесь выставке iSaloni. Новинки, тренды и тенденции, взгляд в будущее и оценка значительных достижений — всё это перекликается с многочисленными презентациями, встречами и конкурсами. Из последних самым важным считается Salone Satellite, в рамках которого чествуют молодых дизайнеров.
Жюри SaloneSatellite выбрало три проекта, выделяющиеся за счёт особого дизайна и грамотного подбора деталей. Простота, оригинальность и изящество — вот что объединяет работы победителей.
Первое место занял проект светлой кухни — Cucina Leggera by Stefano Carta Vasconcellos (Италия).
Второе место — «Тонкие вещи», или Tink Things by Tink Things (Хорватия).
Третье место — Soft Block by Yuri Himuro (Япония).
Все эти новинки станут отличным решением для интерьера квартиры и в качестве домашнего декора. Портал Roomble.com следит за событиями Милана в прямом эфире.
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