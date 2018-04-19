Чёрно-белый интерьер: идеальный пример из Польши

Владельцы этой квартиры — современные люди, с рациональной и активной жизненной позицией. Они готовы к смелым экспериментам, но свою личную жизнь стараются не афишировать. Студия Architektury создала для них идеальное пространство.

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Свет и тень

Отличительной особенностью этой квартиры стала цветовая гамма интерьера, которая построена на контрасте противоположностей.

Белый цвет — это свет, а чёрный — тень. Использовать чёрно-белую гамму в жилом интерьере решаются немногие. Это говорит о том, что владельцы помещения — неординарные личности. А как известно, противоположности притягиваются. Белый цвет предпочитают возвышенные, романтические натуры, а чёрный цвет больше по душе одиноким, глубоко мыслящим оригиналам.

Наше мнение:

— Не стоит использовать в чёрно-белом интерьере много разных рисунков. В этом случае отлично сочетаются прямоугольные и плавные линии.

Используйте принцип инь-ян в интерьере, создавая баланс: например, если у вас чёрный диван, дополните его белой подушкой.

Он и она — чёрный и белый

Чёрный и белый цвета выполняют разные функции в организации пространства. Белый цвет визуально увеличивает его и наполняет светом, подчёркивает оттенки аксессуаров и мебели. Чёрный цвет способствует созданию тёплой, камерной обстановки.

Их не рекомендуется сочетать в одинаковых пропорциях, чтобы интерьер не смотрелся слишком строго и скучно. Лучше, когда будет доминировать в пространстве один из них. Дизайнеры проекта использовали такой приём, и в результате получились разные территории с преобладанием одного из цветов.

Посмотрите, в зоне кухни и столовой доминирует белый цвет. Он создаёт ощущение лёгкости, свободы и торжественности. На этом фоне каждая деталь на виду. Сразу эффектно выделяется кухонный фартук. Заметно, что это женская территория, где хозяйничает владелица квартиры. Она аккуратистка и любит прятать лишние предметы от посторонних глаз.

Белые стены визуально увеличили пространство и подчеркнули цвета мебели и аксессуаров. Возможно, хозяйка квартиры — фотомодель. Дизайнеры намекнули на её принадлежность к этой профессии фотографиями на стенах и прожектором в углу.

Чёрный цвет настраивает на эффективную работу и помогает собраться. По мнению учёных, он самый комфортный для активации деятельности головного мозга. Поэтому на втором уровне квартиры находится мужская территория — кабинет. Тут преобладает чёрный цвет с оттенками серого.

Наше мнение:

— Хозяин квартиры изучает труды философа и писателя польского происхождения Лешека Колаковского (Leszek Kołakowski). Возможно, владелец помещения — критик в сфере культуры. Его профессия связана с анализом и требует сосредоточенности. Поэтому такая цветовая гамма в интерьере наилучшим образом ему подходит и помогает в работе.

Третий не лишний

Бесспорно, игра на контрастах всегда смотрится стильно и красиво, особенно в минималистичном или скандинавском интерьере, как в этом случае. Но чтобы визуально смягчить резкие границы между чёрным и белым, желательно применить третий цвет. Дизайнеры проекта использовали оттенки серого в качестве связующего звена. Он близок к обоим цветам.

Что скрывает лестница

Между первым и вторым уровнями установлена лестница. Нижняя часть — белая, а верхняя — чёрная. Прозрачные перила стали плавной разделительной полосой и сгладили резкие границы.

Лестница в этом интерьере выполняет ещё и функцию мини-гардеробной, что весьма удобно и рационально.

Возможно, у вас возник вопрос: а что же находится на третьем уровне этой квартиры? Мы намеренно не стали рассказывать о нём, так как там располагается хозяйская спальня, в которую вход воспрещён всем, кроме влюблённой пары, проживающей здесь.

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