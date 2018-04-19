Очень маленькая квартира в Москве: куда прятать вещи

Здесь живёт студент. Родители подарили ему эту маленькую квартиру, полагая, что одному молодому человеку для начала много не надо, а в качестве старта в самостоятельной жизни тем более этого будет вполне достаточно. К тому же квартира находится в самом центре столицы.

Родителям и их сыну хотелось, чтобы в квартире была вдохновляющая молодёжная обстановка. За помощью они обратились к дизайнерам студии Liturinsky & Leost.

Ронан Леост и Игорь Литуринский, дизайнеры

Liturinsky & Leost — дизайн-студия, основанная в 2005 году Игорем Литуринским и Ронаном Леостом. Студия выполняет заказы в самых разных сферах, от реставрационных работ до создания интерьеров и дизайна общественных пространств. За семь лет студия реализовала более 60 проектов в России и в других странах: Франции, Австрии, Испании и даже на Сейшельских островах.

liturinskyleost.ru Есть мнение, что молодым много и не надо, они могут жить в любых, даже спартанских условиях. Отчасти это, конечно, верно. И дизайнеры даже поступились некоторыми вещами в угоду функциональности, без которой сегодня в маленьких квартирах никуда.

Планировка здесь сохранена открытой, как и положено в студиях. Это экономит немного места, которое в квартирах «съедают» перегородки.

Самая большая проблема в однушках — найти удачное и комфортное место для спальни. С учётом того, что жилец здесь — молодой студент, можно было бы поставить и простую кровать-трансформер. Однако дизайнеры пошли по другому пути.

Полноценную кровать разместили в нише. Её стены оформлены цветным фетром. На фото видно, что кровать стоит на подиуме. Поскольку в квартире мало места, дизайнеры решили спрятать туда ящики для хранения вещей. Диван слева от кровати выполнен на заказ из того же фетра, что украшает зону спальни. И он легко раскладывается в дополнительное спальное место.

Статьи по теме Как разместить всё самое необходимое в маленькой ванной: идеи и советы дизайнеров Однокомнатная квартира, в которой есть кухня, гостиная, чёрный санузел, изолированная спальня

Мебель

Гостиная-спальня:

мебель — по эскизам декораторов,

ниша с кроватью — на заказ,

натуральный старый распиленный кирпич заказали в «Мастерской двух немцев»,

биокамин в зоне гостиной — «Мастерская двух немцев»,

стулья — от Casamania,

свет — Big White, Eichholtz.

Кухня:

на заказ в «Стильных кухнях»,

стулья — от Casamania.

Прихожая:

кожаный пуф — от Viteo,

гардеробная — на заказ по эскизам дизайнеров.

Санузел в квартире тоже сделан довольно неординарно. Это световой куб из стеклоблоков, который пропускает дневной свет в ванную по утрам, а вечером — наоборот, проводит в комнату мягкое освещение. В некотором роде эта конструкция относит нас к стилю лофт, как и всё оформление квартиры. В частности, кирпичная кладка. Ванну убрали и сделали на её месте просторную душевую.

А трубу-полотенцесушитель неправильной формы дизайнеры оставили намеренно. В унисон ей в прихожей её форму повторили в вешалке для одежды.

В комнате вдоль всей стены пустили подоконник. Он заменяет рабочую поверхность, перетекает из кухонного стола в рабочий.

В самом центре смонтирован биокамин, который не требует сложного ухода: туда просто нужно залить горючую жидкость — и уже через пару минут наслаждаться уютом.

А вот на кухне вы не найдёте духовки. От неё отказались в пользу большой стиральной машины, варочной панели, вытяжки и холодильника.

В прихожей смонтирован шкаф-купе, который отделан тёмным стеклом и зеркалом, — благодаря этому пространство кажется сложным, открытым, а в жилой зоне нет лишних вещей.

Квартира, кстати, отделана не имитацией кирпича, а натуральным старым распиленным кирпичом, который заказывали в «Мастерской двух немцев».

Бюджет всех работ — 2 026 000 рублей. Ремонт был сделан за два месяца.

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