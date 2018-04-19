Кухонная мебель выделяет вещества, приводящие к раку 

Кухонная мебель может выделять в атмосферу химические вещества, провоцирующие развитие опухолей. В столешницах используются уплотнители, которые расщепляются со временем и способствуют выработке запрещенных токсинов. Вероятно, кухня является самым последним местом в нашем доме, где мы ожидаем встретить химические вещества из категории канцерогенов. Однако исследователи выяснили, что в кухонной мебели содержатся компоненты полихлорированные бифенилы (ПХБ). Эти токсины, которые являются известными канцерогенами, выделяются в атмосферу в тот момент, когда использованный в качестве уплотнителя материал в кухонной мебели со временем теряет свою цельность. Ученые из Университета Айовы протестировали образцы воздуха внутри и снаружи 16 домов в этом штате. Они обнаружили в атмосфере повышенные следы сразу трех ПХБ, которые были запрещены для использования в потребительских продуктах еще в 1978 году Поразительным было то, что концентрация этих токсинов в новых домах была более высокой, чем в старых, в которых чаще должны были использовать подобные продукты. При более тщательном исследовании ученые выяснили, что выделение токсинов в воздух происходит из кухонных плит, стен и полов. Однако ученые также засекли ПХБ в момент их выделения из кухонной мебели. Они полагают, что эти токсины являются продуктом 2,4-дихлорбензоил пероксида — распространенного ингредиента в уплотнителях. Всемирная организация здравоохранения давно называет ПХБ канцерогенами для человека. Четыре десятилетия тому назад власти США и Великобритании запретили использование этих веществ в потребительских продуктах. И вот теперь новый эксперимент показал совершенно неожиданный источник данных химикатов, имеющийся прямо на кухнях, о котором раньше никто не подозревал. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)