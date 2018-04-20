Графичный и лаконичный интерьер трёшки с видеообзором

Владельцы квартиры хотели видеть спокойные цветовые сочетания, простые и лаконичные формы. Вдохновением стала архитектура жилого комплекса «Царская столица», в котором проектировался проект: простота и графичность, сочетание вертикальных и горизонтальных линий. Превратить всё это в уютное жилое пространство смогла дизайнер интерьеров Екатерина Логвинова и её дизайн-студия Katushhha.

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Екатерина Логвинова, дизайнер интерьеров и архитектуры, руководитель студии Кatushhha

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Члены команды дизайн-студии Katushhha — это авторы проектов, профессионалы в области дизайна интерьера и архитектуры. Их основная задача — разрабатывать грамотные и функциональные интерьеры, стильные и уютные.

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— Кухню мы расположили углом, что позволило установить всю необходимую технику и сделать вместительную рабочую зону кухни. Использовали оттенки дерева и контрастный чёрный цвет, что выделило визуально кухню и сделало её акцентным звеном в интерьере.

Обеденная зона стала связующим элементом между гостиной и кухонным гарнитуром, поэтому стол и стулья мы сделали нейтральными, чтобы получить плавный переход, а подвесной свет делает границу более чёткой.

Освещение в кухне и гостиной имеет несколько сценариев: потолочные светильники, подвесные светильники, торшер и подсветка в мебели, что позволяет менять атмосферу в интерьере.

Рабочий стол мы расположили в зоне гостиной, вместив шкаф для хранения, мы как будто растворили рабочее место, сделав акценты на деталях. Белые фасады мебели сделали не случайно — светлые оттенки служат для расширения пространства и делают интерьер визуально больше, за счёт этого шкаф смотрится легче.

В гостиной мы разместили зону TV, выбрав вместительные подвесные шкафы для игр и техники, а также мягкий диван для просмотра фильмов всей семьёй. В нашем интерьере нет множества деталей, декора, открытых полок и минимальное количество мебели. Уюта в этом случае добавляет искусственный свет. Контрастные акценты с помощью цвета мы делали не случайно, создавая композицию, чтобы интерьер не казался обыденным и однотонным.

В спальне перед нами стояла задача уместить большое место хранения, кровать, прикроватные тумбы и туалетный столик. Поэтому мы решили разместить вдоль большой стены шкаф с встроенными нишами, которые служат прикроватными тумбами, а кровать стала центром этой композиции. Туалетный столик — в виде небольшой подвесной тумбы, что позволило сделать его незаметным и лёгким.

Освещению в этой комнате мы тоже уделили немало внимания: на потолке разместили нишу с трековой системой, что позволяет регулировать свет. А подсветка в мебели играет роль дополнительного освещения и визуального расширения.

Главная задача в детской: создать нужное настроение, при этом не отходя от стиля и цветовой гаммы. Вдоль одной стены мы разместили функциональную зону для хранения вещей, игрушек и книг, а также рабочую зона для занятий. Акцентом в этой комнате стала стена с дверью, где мы сделали имитацию гор при помощи краски, нанесённой на обои.

Ванная комната выполнена в тёплой цветовой гамме, с использованием плитки под дерево. Здесь уместили душевую зону и ванную, а также раковину с подвесной тумбой для мелочей, подвесной унитаз. Разнообразное освещение: основное потолочное (трековая система), подвесные светильники, подсветка в мебели. Вот так, имея довольно небольшую ванную, можно создать стильное и функциональное пространство.

А чтобы у вас было полное представление о проекте, мы подготовили видеообзор!

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