Нескучный интерьер в серых оттенках для творческой семьи

Как создать атмосферу комфорта для небольшой семьи? Это должен быть лаконичный и удобный интерьер, в котором будут сочетаться разные текстуры и фактуры. И тогда основу можно смело делать однотонной, ведь дерево, кожа, стекло, металлы и ткани вместе создают такой нескучный коктейль, что серый оттенок лишь уравновесит их, но точно не сделает интерьер скучным. На примере своего проекта это доказала дизайнер интерьеров Екатерина Логвинова и её дизайн-студия Katushhha.

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Екатерина Логвинова, дизайнер интерьеров и архитектуры, руководитель студии Кatushhha

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Члены команды дизайн-студии Katushhha — это авторы проектов, профессионалы в области дизайна интерьера и архитектуры. Их основная задача — разрабатывать грамотные и функциональные интерьеры, стильные и уютные.

www.katushhha.ru Проекты ВСЕ Загородный дом в стиле Лофт Реализация Жк. Царская столица 75 м2 Эта квартира проектировалась для творческой пары без детей, и основными пожеланиями были спокойные цветовые сочетания, детальный декор и продуманное расположение зон. Мы отталкивались от простых форм, лёгких сочетаний, старались создать равновесие без слишком явных перегибов.

Для кухни выбрали прямые минималистские фасады со скрытыми ручками и сделали акцент на подвесной люстре в обеденной зоне, чтобы кухню стала более лёгкой и гармоничной. Обеденная группа выполнена из натурального дерева в тёмных оттенках, что хорошо сочетается с кухонным гарнитуром.

Со стороны гостиной отлично просматривается зона кухни и обеденной, что позволяет без препятствий общаться с семьёй и проводить совместно время. Нашей задачей было отойти от стандартных решений совместной кухни гостиной, никаких перегородок и балок, зонирование выполнено за счёт мебели и декора.

Что касается света, мы также ушли от современных тенденций и сделали две люстры над обеденной зоной и гостиной, подсветку в мебели и торшер. Два больших окна дают много дневного света, и это визуально расширяет интерьер и делает его воздушным. Оконные рамы мы сделали из натурального дерева, и их благородный внешний вид позволил отказаться от штор.

Зона гостиной наполнена декоративными элементами, но при этом интерьер не перегружен и смотрится гармонично, чего так хотелось нашим заказчикам. За диваном мы использовали классические молдинги в цвет стен, а центром композиции стала голова оленя из гипса. Большой мягкий диван выполнен из велюра, так и тянет присесть на него, а кресла напротив из кожи.

Весь декор тесно связан с творчеством владельцев квартиры, что делает интерьер роскошным. Картины на стенах и на полу характеризуют быт заказчиков, поэтому мы старались приближенно передать атмосферу, переданную на них. В нашем интерьере все материалы натуральные, в том числе и пол, который сочетается с оттенками дерева в мебели, а ковры с низким ворсом добавляют уюта помещению.

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