Ученики школы №1404 «Гамма» поучаствовали в мастер-классах по дизайну

Мастер-классы прошли в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26.

— Наши ученики побывали на занятиях площадки «Прикладной дизайн и отделочные технологии» колледжа «26 КАДР», — сообщили представители школы №1404 «Гамма» района Сокольники. — Это были пробные мастер-классы, на которых учащиеся познакомились с компетенциями «Дизайн интерьера Junior» и «Малярные и декоративные работы Junior».

В учебных мастерских ребятам была предоставлено возможность не только разработать собственный дизайн интерьера, а также получить рекомендации специалиста по данному направлению прикладного творчества, но и попробовать свои силы в роли дизайнеров отделочных и декоративных работ.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.