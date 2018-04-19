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Ученики школы №1404 «Гамма» поучаствовали в мастер-классах по дизайну
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Ученики школы №1404 «Гамма» поучаствовали в мастер-классах по дизайну 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Мастер-классы прошли в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26.
— Наши ученики побывали на занятиях площадки «Прикладной дизайн и отделочные технологии» колледжа «26 КАДР», — сообщили представители школы №1404 «Гамма» района Сокольники. — Это были пробные мастер-классы, на которых учащиеся познакомились с компетенциями «Дизайн интерьера Junior» и «Малярные и декоративные работы Junior».
В учебных мастерских ребятам была предоставлено возможность не только разработать собственный дизайн интерьера, а также получить рекомендации специалиста по данному направлению прикладного творчества, но и попробовать свои силы в роли дизайнеров отделочных и декоративных работ.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.
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