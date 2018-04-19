10 правил идеального интерьера от звёздного декоратора Франции

Хуан Пабло Молино — удивительный дизайнер, который умеет сочетать несочетаемое, всей душой любит цвет, контрасты и смелость, но при этом известен в первую очередь как специалист по историческим стилям и их воплощению в современных интерьерах. Среди дизайнеров Хуан Пабло не нуждается в представлении, и ему уж точно не приходится искать заказчиков — они находят его сами.

Чаще всего эти заказчики известны на весь мир точно так же, как и сам дизайнер, или как минимум очень влиятельны. У Молино даже нет своего сайта, просто нет необходимости в нём, зато есть страничка в Instagram, от которой глаз невозможно отвести. Фотографиями оттуда мы решили проиллюстрировать его мысли.

1. Интерьер не может быть модным

— Это ужасная ошибка — следовать моде. Я бы сказал, что слово «модный» — это синоним для «обречённый умереть», «тот, который закончится». Архитектура должна быть красивой спустя сотни лет. Если вы зайдёте в известные старинные здания по всему миру, в тот же Русский музей в Санкт-Петербурге, вы увидите невероятно красивые интерьеры, которые были созданы очень давно, но никто не скажет, что они нехороши для современности. И так будет всегда!

2. Дизайнер должен учиться у лучших

Хороший дизайнер должен знать всё о дизайне, и не только по тем направлениям, которые ему нравятся. А для этого нужно образование в хороших школах, университетах, знание истории, архитектуры, искусства, начитанность. Быть архитектором — значит быть вечным студентом. Я тоже студент, и мне нравится им себя ощущать!

Важно уметь выбирать себе учителей и тех, на кого хочется ориентироваться. Мой главный учитель и вдохновитель — Клод-Никола Леду. Меня навсегда поразил его проект королевской солеварни, и я думаю, что этот дизайн и эта архитектура могли бы быть актуальны и сегодня.

3. Контрасты могут быть гармоничными

Если вы хотите заниматься классическими интерьерами как я, это не значит, что не нужно применять современные возможности, материалы и технологии. Можно смело совмещать вещи из разных эпох, если вместе они смотрятся здорово, и этот дизайн будет хорошим и никогда не устареет. В одном проекте у меня есть комод XVII века, над которым висит картина современного художника, и они замечательно дополняют друг друга. При этом можно собрать предметы и материалы, которые идеально совпадают по стилю, эпохе, цветовой гамме, но интерьер будет выглядеть ужасно. Просто потому что это плохой дизайн!

4. Есть вещи, которые необходимы каждому интерьеру

У меня есть свои представления об интерьере, и я стараюсь воплощать их в своих проектах. Дом должен начинаться с вестибюля, из которого можно попасть в другие зоны — кухню, гостиную, приватную часть дома. Вестибюль как визитная карточка представляет дом и людей, которые в нём живут. Ещё в каждом интерьере должен быть письменный стол, и лучше не один. Каждому из нас он нужен для чтения, работы или отдыха, и мои заказчики всегда нуждаются в большом красивом столе.

Хорошее освещение — это вообще основа интерьера, без него любой дизайн будет выглядеть гораздо хуже. Обязательно нужен цвет и яркие сочетания, ведь цвет — это подарок для дизайнера, с его помощью можно создать любое настроение. Ещё важно использовать зеркала, но размещать их правильно, чтобы отражение было прекрасно. Зеркало — это второе окно!

5. Интерьер должен делать нас лучше

Хороший интерьер вдохновляет тех, кто в нём живёт, становиться лучше и развиваться. В правильном окружении мы чувствуем себя счастливым и уверенным, хотим соответствовать обстановке. Но при этом интерьер должен быть функциональным, удовлетворять все желания клиентов и мечты владельцев, чтобы они могли чувствовать и делать здесь всё, о чём мечталось. Поэтому прежде чем начать работу, дизайнер должен хорошенько понять, что за человек его клиент.

6. Интерьер зависит от окружающей обстановки

Меня всегда вдохновляет само место, где я нахожусь, и это первое, от чего я отталкиваюсь, начиная работу. Сама природа страны и местности могут многое подсказать дизайнеру и даже обязать его учесть некоторые условия. Архитектура — это всего лишь часть ландшафта, и она должна идеально в него вписываться, а не наоборот. Мои интерьеры можно найти по всему миру: в Европе, США, в Азии, в Северной Африке, а сейчас у меня есть работа в Грузии. И прежде чем начинать, я всегда приезжаю туда, где будет находиться мой проект, чтобы понять, каким он будет.

7. Дешёвый — не значит недорогой

Плохих интерьеров вокруг очень много, на самом деле их большинство. Интерьеры дешевеют, и я не о цене, а о качестве. Люди стараются экономить на всём, но потом сами платят больше — покупают плохой стул, он ломается через год, и его выбрасывают. Тогда в интерьере появляется просто новый дешёвый некрасивый стул. И таким может быть весь интерьер! А хороший стул может служить десятилетиями, его можно починить, отреставрировать, и рука не поднимется его выбросить. Вот таким должен быть интерьер и каждая вещь в нём.

8. Дизайнер должен делать открытия

Важно помнить, что делаешь интерьер не для себя, а для кого-то другого, и у этого человека может быть совсем другой вкус и другие взгляды. Но в то же время хороший дизайнер ведёт за собой своего заказчика. Есть два варианта — вы либо следуете трендам, либо создаёте их. Выбирайте, что вам ближе, лично мне больше нравится второй вариант! А ещё меня как любителя исторических стилей часто спрашивают, кем лучше быть — новатором или консерватором. Я отвечаю, что нужно быть новатором, но таким, чтобы вещи, которые ты делаешь, становились классикой.

9. Российская архитектура особенная

Конечно, в век глобализации архитектура утратила свою национальную идентичность. Очень похожие дома и интерьеры могут быть одновременно в России, Америке и Китае. Но вот российская архитектура XVIII-XIX веков очень узнаваема и близка мне по духу. Российские архитекторы учились у итальянцев, и со временем в их постройках стало меньше итальянских украшений, они стали более сдержанными, близкими к российскому менталитету и климату. Но при этом появились яркие цвета — зелёные, голубые, красные, а это необходимо там, где так мало лета и так много зимы. В Восточной Европе по большей части всё каменное, строгое, а здесь есть цвет, жизнь — и мне это нравится.

10. Мой идеальный проект — в будущем

Иногда я веду работу, и мне кажется, что это будет венец моего творения. Но я заканчиваю и понимаю, что нет, лучшее ещё впереди. Сейчас я задумался и понял, что хотел бы делать больше общественных интерьеров. Хотя, конечно, у меня много проектов, которыми я горжусь. Есть, например, один в Канаде, на который меня вдохновила усадьба Кусково, а я считаю это здание одним из самых красивых в мире. Я очень часто бываю в России, так что думаю, что меня ждёт ещё немало вдохновения и немало новых открытий!

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