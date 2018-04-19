Купите это немедленно: 15 бюджетных предметов для хранения с AliExpress 

1. Разделитель для ящика (183 руб.)
Органайзер с отсеками для хранения носков и нижнего белья, который помещается в ящик комода.
2. Органайзер для косметики (283 руб.)
Система хранения с отсеками и ящичком, чтобы можно было хранить всю самую необходимую косметику вместе и при желании её переносить.
3. Вешалка для галстуков и ремней (195 руб.)
Удобная вешалка, на которой можно разместить ремни, галстуки или шарфы.
4. Текстильные корзины (119 руб.)
Универсальные корзины для хранения с симпатичным дизайном.
5. Баночка в виде лотоса (215 руб.)
В такую баночку можно поставить зубочистки или ватные палочки — они дополнят конструкцию «цветка».
6. Органайзер для одежды и обуви (151 руб.)
Вертикальный органайзер, в котором можно хранить, например, бельё, летнюю обувь — да что угодно!
7. Кухонные крючки-подставки (226 руб.)
На такие крючки можно и повесить, и положить кухонные принадлежности. В комплекте 2 штуки.
8. Ящик для суккулентов (92 руб.)
Карликовые растения можно попробовать выращивать прямо в ящике или поместить в него несколько горшочков с суккулентами.
9. Универсальный органайзер (244 руб.)
С помощью такого пластикового органайзера возможно сделать систему хранения для кухни, хоум-офиса или туалетного столика.
10. Тайник для ключа (245 руб.)
Тайник, имитирующий камень— лучшего место для хранения ключа на загородном участке и не придумаешь!
11. Подвесные ящики для холодильника (237 руб.)
Если пространства между полками в холодильнике много, заполните его такими ящиками.
12. Подвесной «карман» (124 руб.)
Канцелярские принадлежности или зубные щётки можно разместить в «животе» Тоторо, героя одноимённого японского мультфильма. Дети идею точно оценят!
13. Держатель для хозяйственных принадлежностей (102 руб.)
Чтобы швабры и пластиковые мётлы не валялись в кладовой или на балконе, прикрепите их к стене с помощью такого держателя.
14. Органайзер с подставкой под телефон (148 руб.)
Подставка для ручек, карандашей и прочих канцелярских мелочей в виде слоника, оснащённая полкой для смартфона.
15. Держатель для раковины (192 руб.)
Мыльница и держатель для полотенца крепятся прямо к крану — удобно, если места на кухне для них больше нет.