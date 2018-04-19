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Москвичи могут выбрать дизайн единого читательского билета
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Москвичи могут выбрать дизайн единого читательского билета 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Желающие могут выбрать из трех вариантов.
Горожанам предлагается принять участие в голосовании за дизайн единого читательского билета. Свой выбор можно сделать на портале «Активный гражданин». Желающие могут выбрать из трех вариантов, которые выдержаны в фирменном стиле столичных библиотек.
Третий вариант выдержан в строгом и сдержанном стиле. На билете изображены контрастные белые линии. Кроме того, горожанам предлагается доверится специалистам и предоставить им право выбора дизайна.
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