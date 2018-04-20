Как однушку в панельной новостройке превратили в двушку

Гостиную и кухню в этой квартире разделяет несущая стена, но оба помещения достаточно просторные. Поэтому 22-метровую комнату разделили и создали изолированную спальню за стеклянной перегородкой.

Однушка площадью

44 кв. м в новом микрорайоне Путилково — первое жилье молодоженов, в котором они планируют жить ближайшие 5–6 лет. Поэтому дизайнер Нина Шуберт заранее разработала планировку с учетом роста семьи.

Часть гостиной отделили стеклянной перегородкой и расположили там спальню. Внутри обустроили нишу — сейчас там стоит макияжный столик, но при желании можно встроить шкаф или поставить детскую кроватку.

Лоджию утеплили и присоединили к гостиной. Там появился мини-кабинет и зона отдыха. За окном открывается панорама города, поэтому подоконник превратили в барную стойку.

Отделочные материалы максимально просты и натуральны: использовали светлую краску, дерево и плитку под дерево. Причем инженерную доску уложили не только на полу, но и на стене за изголовьем кровати — узором «елочкой».

Системы хранения в квартире практически незаметны. Встроенный шкаф от пола до потолка появился за диваном в гостиной, но его замаскировали под стену с молдингами. Такой же шкаф установили на лоджии. А для прихожей помимо шкафа для верхней одежды подобрали узкий комод-обувницу, который не загромождает пространство.

Главное пожелание заказчиков — создать простой и не загруженный мебелью интерьер. «Яркие предметы мебели и светильники разбавляют монохромность интерьера, вносят нотку свежести и позитива, — рассказывает автор проекта. — На фоне простой отделки их основная задача — усложнить интерьер, сделать его уютным и стильным».

Холл Отделка: краска, Sherwin-Williams Напольное покрытие: плитка, Equipe Harmony B&W Мебель: на заказ Освещение: накладные споты, «Стильный свет»

Гостиная Отделка: краска, Sherwin-Williams Напольное покрытие: инженерная доска Мебель: комод, шкаф — на заказ, Stanley; журнальные столики, Cosmorelax; диван и верхняя открытая полка, BoConcept Ковер: ИКЕА Текстиль: ИКЕА Декор: Zara Home, H&M Home Освещение: торшер, люстра, Cosmorelax; трековый светильник, «Стильный свет»

Кухня Отделка: краска, Sherwin-Williams Напольное покрытие: плитка, Cerdomus Мебель: стулья, DeepHouse; диван Ludvig, Cosmorelax Гарнитур: «Стильные кухни» Бытовая техника: Electrolux Освещение: люстры, Cosmorelax

Спальня Отделка: краска, Sherwin-Williams; штучный паркет Напольное покрытие: инженерная доска Мебель: кровать «Холли», INMYROOM; тумбочки, туалетный столик — на заказ Освещение: бра, Сosmorelax

Ванная комната Отделка: плитка, Italon, Maison, Tonalite Напольное покрытие: плитка, Equipe Мебель: раковина с тумбой, ИКЕА Кабина/ ванная/ санфаянс: Roca Смесители: Grohe