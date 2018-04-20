Маленькая ванная: 40 простых идей для хранения мелочёвки 

Организовать удобную систему хранения для ванной комнаты довольно трудно. Ведь необходимо упорядочить внушительное количество предметов небольшого размера: это щётки, расчёски, тюбики крема, ватные палочки и прочее. Как разместить мелочёвку так, чтобы она не мешала, была всегда под рукой и не создавала ощущение бардака? Мы собрали для вас самые гениальные и оригинальные идеи хранения, которые помогут справиться с этой нелёгкой задачей.
Кто бы мог подумать, что обычная лестница может служить дополнительной вешалкой для полотенец!
Ёмкости с бытовой химией, которые оснащены распрыскивателями, лучше не ставить, а подвешивать на специальной перекладине. Такой подход экономит место в шкафчике.
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Если в вашей ванной комнате имеются хотя бы намёки на ниши, их можно использовать для установки открытых полок.
Подвесные полиэтиленовые кармашки — прекрасный способ хранения бытовой химии.
Дверцы шкафчиков также можно использовать для хранения.
Маленькие декоративные коробочки просто созданы для хранения маленьких предметов, в том числе и в ванной комнате.
Подставка для зонтиков может пригодиться и в ванной.
Пространство под ванной — отличное место для хранения. Главное — его правильно оборудовать.
Самые плоские предметы личной гигиены и косметику можно разместить на дверце шкафчика в индивидуальных креплениях.
Обычные консервные банки в сочетании с элементарным декором превращаются в оригинальные ячейки для хранения полотенец.
Выдвижная система с ящиками разной глубины позволяет максимально использовать всё свободное место под раковиной.
Винная стойка прекрасно подходит для размещения полотенец.
Двухъярусный поднос для пирожных также можно использовать для хранения мыла и тюбиков с кремом.
В гипсокартоновых стенах и перегородках можно оборудовать скрытую полку.
А вот ещё один пример использования лестницы, теперь уже в качестве открытых полок.
Такие приборы, как плойка или фен, удобнее всего подвешивать на крючки, прикреплённые к боковой стенке тумбочки под раковиной.
Разделители помогают упорядочить хранение мелочей в ящиках и на полках.
Если вы храните аксессуары в декоративном ведёрке или горшочке, в качестве разделителей можно использовать текстильные мешочки.
Даже совсем узкий шкафчик может быть очень функциональным.
Некуда вешать полотенца? Обычные вешалки для одежды решат вашу проблему.
Использование плетёных корзин — один из наиболее практичных и эстетичных способов хранения в ванной комнате.
Если вы любите примерять бусы перед зеркалом в ванной, развесьте их на специальной декоративной планке.
Зачем нужен стакан для щёток, если их можно поставить в крупные бусины.
Пространство над унитазом тоже не должно пустовать.
Чтобы кисточки и карандаши стояли в стакане «по стойке смирно», достаточно насыпать в него мелкие пластиковые шарики.
Для хранения ватных принадлежностей и сыпучих субстанций отлично подходят стеклянные ёмкости. Да и выглядят они куда более стильно, чем «родные» пластиковые упаковки.
Маникюрные приборы можно удобно разместить на магнитном держателе для ножей.
Корзина и держатель для туалетной бумаги в одном наборе.
Чтобы не запутаться, где что лежит, стоит подписать непрозрачные корзинки и коробочки для хранения.
Ежедневно используемые средства гигиены можно закрепить прямо на раковине.
Из фрагмента трубы может выйти отличная подставка для плойки и фена.
Ещё один вид подвесных разделительных кармашков — вязаные.
Если вам срочно понадобилась полочка в ванную, просто смастерите её из деревянной доски и стеклянных банок.
Даже посуду можно использовать для хранения мелочей в ванной.
Другой интересный вариант шкафчика для ванной — старый чемодан.
Индивидуальные стаканчики для мелочей смотрятся очень мило.
Карниз-распорку для шторки можно использовать и не по назначению.
Обычные железные крышки с проделанной в них прорезью могут служить держателями для щёток.
Если приклеить магниты к разным мелочам, то их можно будет хранить на магнитной доске.
Не забывайте про пространство над дверью. Там как раз хватит места для ещё одной полки.
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