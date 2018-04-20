Маленькая ванная: 40 простых идей для хранения мелочёвки

Организовать удобную систему хранения для ванной комнаты довольно трудно. Ведь необходимо упорядочить внушительное количество предметов небольшого размера: это щётки, расчёски, тюбики крема, ватные палочки и прочее. Как разместить мелочёвку так, чтобы она не мешала, была всегда под рукой и не создавала ощущение бардака? Мы собрали для вас самые гениальные и оригинальные идеи хранения, которые помогут справиться с этой нелёгкой задачей.

Кто бы мог подумать, что обычная лестница может служить дополнительной вешалкой для полотенец!

Ёмкости с бытовой химией, которые оснащены распрыскивателями, лучше не ставить, а подвешивать на специальной перекладине. Такой подход экономит место в шкафчике.

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Если в вашей ванной комнате имеются хотя бы намёки на ниши, их можно использовать для установки открытых полок.

Подвесные полиэтиленовые кармашки — прекрасный способ хранения бытовой химии.

Дверцы шкафчиков также можно использовать для хранения.

Маленькие декоративные коробочки просто созданы для хранения маленьких предметов, в том числе и в ванной комнате.

Подставка для зонтиков может пригодиться и в ванной.

Пространство под ванной — отличное место для хранения. Главное — его правильно оборудовать.

Самые плоские предметы личной гигиены и косметику можно разместить на дверце шкафчика в индивидуальных креплениях.

Обычные консервные банки в сочетании с элементарным декором превращаются в оригинальные ячейки для хранения полотенец.

Выдвижная система с ящиками разной глубины позволяет максимально использовать всё свободное место под раковиной.

Винная стойка прекрасно подходит для размещения полотенец.

Двухъярусный поднос для пирожных также можно использовать для хранения мыла и тюбиков с кремом.

В гипсокартоновых стенах и перегородках можно оборудовать скрытую полку.

А вот ещё один пример использования лестницы, теперь уже в качестве открытых полок.

Такие приборы, как плойка или фен, удобнее всего подвешивать на крючки, прикреплённые к боковой стенке тумбочки под раковиной.

Разделители помогают упорядочить хранение мелочей в ящиках и на полках.

Если вы храните аксессуары в декоративном ведёрке или горшочке, в качестве разделителей можно использовать текстильные мешочки.

Даже совсем узкий шкафчик может быть очень функциональным.

Некуда вешать полотенца? Обычные вешалки для одежды решат вашу проблему.

Использование плетёных корзин — один из наиболее практичных и эстетичных способов хранения в ванной комнате.

Если вы любите примерять бусы перед зеркалом в ванной, развесьте их на специальной декоративной планке.

Зачем нужен стакан для щёток, если их можно поставить в крупные бусины.

Пространство над унитазом тоже не должно пустовать.

Чтобы кисточки и карандаши стояли в стакане «по стойке смирно», достаточно насыпать в него мелкие пластиковые шарики.

Для хранения ватных принадлежностей и сыпучих субстанций отлично подходят стеклянные ёмкости. Да и выглядят они куда более стильно, чем «родные» пластиковые упаковки.

Маникюрные приборы можно удобно разместить на магнитном держателе для ножей.

Корзина и держатель для туалетной бумаги в одном наборе.

Чтобы не запутаться, где что лежит, стоит подписать непрозрачные корзинки и коробочки для хранения.

Ежедневно используемые средства гигиены можно закрепить прямо на раковине.

Из фрагмента трубы может выйти отличная подставка для плойки и фена.

Ещё один вид подвесных разделительных кармашков — вязаные.

Если вам срочно понадобилась полочка в ванную, просто смастерите её из деревянной доски и стеклянных банок.

Даже посуду можно использовать для хранения мелочей в ванной.

Другой интересный вариант шкафчика для ванной — старый чемодан.

Индивидуальные стаканчики для мелочей смотрятся очень мило.

Карниз-распорку для шторки можно использовать и не по назначению.

Обычные железные крышки с проделанной в них прорезью могут служить держателями для щёток.

Если приклеить магниты к разным мелочам, то их можно будет хранить на магнитной доске.

Не забывайте про пространство над дверью. Там как раз хватит места для ещё одной полки.

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