Как организовать хранение в маленькой квартире: 12 хитростей

Организовать удобное хранение вещей в маленькой квартире довольно сложно. Но часто выясняется, что люди, жалующиеся на нехватку пространства, просто не сумели его грамотно использовать. Сегодня мы постараемся раскрыть потенциал маленьких квартир, научив вас 12 организационным хитростям.

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1. Повесьте что-нибудь крупное на стену

Стены тоже можно использовать для хранения вещей. И речь не только о книжных полках. Такие крупногабаритные предметы, как велосипеды или музыкальные инструменты, вполне можно хранить на стенах. Необходимо только установить надёжную крепёжную систему.

2. Используйте корзины везде, где только можно

Плетёные корзины не только помогают систематизировать вещи, они ещё и выглядят очень стильно. Их можно использовать где угодно и для хранения чего угодно. К тому же в отличие от полок и выдвижных ящиков корзины мобильны.

3. Оптимизируйте полки

Хранить вещи на открытых полках не очень удобно по трём причинам: трудно избежать беспорядка, исчезает элемент приватности, сложно доставать предметы с задних рядов (если полки большие). Оптимизируйте их с помощью импровизированных разделителей: коробок, лотков или всё тех же плетёных корзин. Таким образом вы сможете хранить на полках больше вещей и пользоваться ими станет намного удобнее.

4. Превратите одну из стен в книжный стеллаж

Неважно, есть у вас большая библиотека или нет. Использовать книжные полки можно для хранения самых разных вещей. Стеллаж с открытыми полками «украдёт» значительно меньше пространства, чем закрытые шкафы и тумбочки, и будет выглядеть куда более гармонично.

Наше мнение:

— Если выкрасить стеллаж в цвет стен, он будет смотреться как встроенный модуль. Этот проверенный декоративный приём избавит от «головной боли», связанной с гармоничной интеграцией мебели в пространство комнаты.

5. Оборудуйте полками дверцы шкафчиков

Если в ваших шкафчиках неоправданно высокие или слишком глубокие полки, оптимизировать хранение в них можно с помощью дополнительных полочек, установленных непосредственно на дверце. Эти способы хранения вещей в маленькой квартире сделают пользование предметами мебели более удобным и не позволят пространству внутри шкафчиков «гулять».

6. Используйте подвесные кармашки для обуви не только по их прямому назначению

Подвесные кармашки для обуви — настоящая находка для хранения всяческих мелочей. Их можно повесить на внутреннюю дверь шкафа или просто на стену в ванной. В таких кармашках очень удобно хранить бытовую химию, носки и нижнее бельё, принадлежности для ванной, инструменты и многое другое.

Наше мнение:

— Для организации мелочей не обязательно использовать именно специальные кармашки для обуви. Вы можете самостоятельно сшить или связать аналогичный подвесной органайзер. Главное, воплотить сам принцип хранения.

7. Установите стойку с полочками в душе

Стойка с полочками, установленная непосредственно в душе, избавит от необходимости размещать флаконы с шампунями, ополаскивателями и гелями в единственном шкафчике, которым «богата» ваша ванная комната. И у вас появится больше места для хранения других принадлежностей.

8. Подойдите творчески к хранению печатной продукции

Все мы знаем, какой беспорядок создают газеты и журналы, небрежно оставленные то на журнальном столике, то на диване, то на полу в ванной комнате. А ведь всю эту печатную продукцию можно удобно хранить, ну, скажем, в сушилке для посуды. Она, кстати, пригодится и в детской, для хранения тонких книжек и пазлов.

9. Повесьте на кухне перфорированную плиту

Сковородки и другую кухонную утварь, которая должна быть всегда под рукой, лучше всего хранить не в шкафчиках, а на стене. Удобную вертикальную систему хранения легко устроить при помощи перфорированной плиты, аналогичной тем, что применяются в супермаркетах.

10. Грамотно используйте банки с закручивающимися крышками

Хранить сухие продукты на кухне лучше всего в банках с закручивающимися крышками. Почему? Их можно не только поставить на полку, но и подвесить к ней. Для этого вам всего лишь нужно аккуратно привинтить крышки ко дну кухонного шкафчика, а затем вкрутить в них наполненные банки.

11. Используйте контейнеры, коробки или чемоданы для хранения вещей под кроватью

Если ваше спальное место не оборудовано выдвижными ящиками, это ещё не повод исключать пространство под кроватью из общей организационной системы. Чтобы избежать беспорядка, используйте для хранения коробки, пластиковые контейнеры или старые чемоданы. В них можно складывать постельное бельё, сезонную обувь и прочие «сокровища».

12. Привыкните довольствоваться малым

Грамотное хранение вещей в маленькой квартире может неожиданно раскрыть вам потенциал её скромного пространства. Конечно, вы всегда найдёте, чем заполнить шкафы и тумбочки, но если рассортировать вещи, избавиться от лишних предметов и правильно их расположить, может оказаться, что вам вполне хватает пространства для организации рабочего места или домика для домашнего любимца.

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