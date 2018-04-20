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Дизайнеров защитят от плагиата
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Дизайнеров защитят от плагиата 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко внесла в Госдуму поправки в четвертую часть Гражданского кодекса. Теперь авторские права дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров будут защищены еще до того, как их официально зарегистрируют в Роспатенте.
По словам Костенко, дизайнеры в сфере моды несут убытки из-за того, что не могут доказать принадлежность художественных решений. Для устранения этой проблемы необходимо соответствующее законодательство. «К тому моменту, когда патент на коллекцию, например, осенней обуви, будет выдан (процесс занимает обычно шесть-девять месяцев после подачи заявки, при проведении дополнительных экспертиз — до 20 месяцев), она давно устареет», — приводит слова депутата «Парламентская газета». По ее мнению, поправки в Гражданский кодекс позволят стимулировать творческую активность российских дизайнеров, упростит выход на рынок молодых специалистов.
Инициативу обсудят 20 апреля на первом заседании Совета по развитию правовой охраны дизайна при Роспатенте, который был создан по Натальей Костенко и российскими дизайнерами в сфере моды. В него вошли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и представители заинтересованных ведомств. В случае принятия закона, дизайнеры будут защищены от плагиата еще до того, как получат на свой промышленный образец патент. Защита будет действовать сразу после опубликования заявки на патент.
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